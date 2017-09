La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ago/2017 La oposición cuestionó el balance oficial de la reunión por la Termoeléctrica II







El análisis de Chesini, Ghione y Gómez, los tres concejales que asistieron el martes al encuentro con el secretario de Energía de Nación, Alejandro Sruoga. Para la oposición, la reunión en Energía evidenció que desde Campana nunca se gestionó por la Termoeléctrica Manuel Belgrano II

Un día después de la reunión con el secretario de Energía de Nación, Alejandro Sruoga, y de que el intendente Abella destacara que sus gestiones habían surtido efecto en los planes del Gobierno para la construcción de la Termoeléctrica "Manuel Belgrano II", los tres concejales opositores que participaron de ese encuentro coincidieron en que ninguno de los representantes locales que fueron hasta el Ministerio tenía información alguna del estado del proyecto. "Abella, Raineri y Roses estaban más en bolas que nosotros (la oposición)", llegó a asegurar este miércoles el presidente de la bancada del FPV-PJ, Luis Chesini, enojado por las declaraciones del jefe comunal una vez concluido el encuentro en Energía. Igual de duro fue Carlos Gómez, edil de la UV Más Campana. Afirmó que el jefe comunal "nunca gestionó como dice la concreción de la obra" y que "tuvo una o dos intervenciones intrascendentes", mientras que "los concejales oficialistas no solo llegaron sobre la hora sino que no tuvieron ninguna". "A mí me pareció –comentó en línea Juan Ghione, el líder de la bancada del Frente Renovador- que todos los que nos sentamos alrededor de la mesa estábamos enterándonos por primera vez del estado de la obra". Sobre las respuestas obtenidas de Sruoga y su equipo tampoco hubo discrepancias entre los ediles disidentes. Chesini señaló como un dato "positivo" que el Gobierno mantenga su intención de construir la Termoeléctrica en Campana "ya que entienden que está es una buena zona para la generación y despacho de energía", aunque lamentó que los plazos estimados para el comienzo de los trabajos se hayan fijado "recién a mediados del 2018". "Estas gestiones y la reunión buscaban precisamente que la gente tuviera trabajo ya", sostuvo. Por su parte, Ghione se mostró en desacuerdo con el plan que tiene Energía para cambiar el sistema de ejecución de la obra, tal cual reveló Sruoga que se está negociando con la empresa adjudicataria (Electroingeniería). De acuerdo al secretario –cuyas declaraciones fueron difundidas el martes por el Municipio-, la idea es que "sea el sector privado el que corra el riesgo de la obra, no el Estado". Si el nuevo modelo prospera, sería Electroin-geniería la que se haga cargo de la construcción y operación de la obra, recuperando su inversión en los siguientes "15 años" vendiéndole al Estado energía a precios competitivos. "Me quedé con mucha preocupación porque esto significa que la generación de energía se desentiende de la necesidad estratégica de nuestra región y pasa a estar supeditada a las finanzas de una empresa privada", comentó Ghione. Además, criticó que Sruoga haya manifestado que la producción de la Termoeléctrica II se requiera para 2021 y que, aún así, su construcción no se empiece hasta dentro de un año. "Dieron a entender que el cambio en las formas de contratación de las obras del área es la causa de la demora en el inicio de la misma", precisó Gómez en declaraciones radiales. Desde la oposición confirmaron que los funcionarios de Nación se mostraron predispuestos a continuar con reuniones periódicas para seguir en conjunto los avances del proyecto. Mientras, queda claro que las conclusiones de esos encuentros diferirán de acuerdo al prisma político a través del que se interpreten.

CHESINI, GHIONE Y GÓMEZ INTEGRARON LA COMITIVA QUE PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA.



