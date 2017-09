La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ago/2017 Un Fiat 128 ardió a un costado de la Ruta 6







Habría sido remolcado y prendido fuego en el lugar de manera intencional, ya que nadie reclamó por el rodado, que no tenía motor. En la noche del martes la carrocería de un Fiat 128 ardió en llamas al borde de la Ruta 6. El hecho ocurrió sobre la banquina de la autovía provincial, a la altura de su intersección con calle Burgos del barrio Los Nogales. Según trascendió, el Fiat contaba con cubiertas pero no así con motor, por lo que se cree que fue remolcado hasta el lugar del incendio, que se habría iniciado de manera intencional. Como nadie se acercó a reclamar el rodado en llamas y el fuego estaba en todo momento controlado, se optó por no requerir la presencia de Bomberos Voluntarios. En el lugar solo permaneció en cambio el móvil de zona 7 del CPC.

EL AUTO SE INCENDIÓ EN EL TRAMO ENTRE VILLANUEVA Y LAS ACACIAS.

#Ahora incendio de Fíat 128 consumido, Ruta 6 altura calle Burgos de Los Nogales, sentido a Las Acacias, Comando zona 7 recorrido preventivo pic.twitter.com/lztwAtksTY — Daniel Trila (@dantrila) 30 de agosto de 2017

Un Fiat 128 ardió a un costado de la Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: