En la Federación Metropolitana compiten por el ascenso al Nivel A, al tiempo que los Sub 15 fueron subcampeones de la Copa de Plata de la última Súper Fecha. Además, el CCC clasificó tres equipos a las finales de los Juegos Bonaerenses. Las categorías juveniles masculinas de vóley del Club Ciudad de Campana están atravesando un gran momento en el marco del proyecto que viene desarrollando la institución para el crecimiento de esta disciplina. Los equipos dirigidos por Rubén Rosales y Gabriel Martra han obtenido grandes resultados en las diferentes competencias que están disputando y, de esa manera, no sólo están peleando por el ascenso al Nivel A de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), sino que también tres equipos lograron clasificarse a las finales de los Juegos Bonaerenses que se realizarán en Mar del Plata. EN LA FMV. Luego de terminar en la 2ª posición de la tabla general de la Zona Clasificación del Nivel B, los juveniles del CCC están disputando la Zona Campeonato en busca de uno de los tres ascensos al Nivel A que están en juego. Y disputadas tres fechas, los chicos Tricolores están claramente en la conversación, dado que con 28 puntos comparten la tercera posición junto a 77FC por detrás de Centro Galicia y Gimnasia de Villa del Parque, líderes con 32 unidades. Y esto a pesar que el pasado sábado, frente a GEVP, el CCC sólo pudo cosechar una victoria (3-2 en Sub 19) durante la tira disputada en el gimnasio de Chiclana 209. Ahora, el próximo compromiso de los dirigidos por Rosales-Martra será frente a Universitario de La Plata, que marcha en la 5ª posición de la tabla general con 27 puntos. SUPER FECHA. Días atrás se disputaron las "Súper Fechas" que organiza la FMV para sus distintas categorías. Y en esta competencia especial se destacaron dos equipos del CCC: el Sub 15, que fue subcampeón de la Copa de Plata y también el Sub 17, que logró clasificarse a la Copa de Oro. JUEGOS BONAERENSES. Otra competencia que han encarado recientemente los chicos del Tricolor fue la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2017. Y lo hicieron con mucho éxito, logrando que tres equipos se clasifiquen a las Finales que se disputarán en Mar del Plata. Así, en Sub 13, Sub 15 y Sub 18, los equipos del CCC serán los que representen a la Región V integrada por Tigre, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Escobar y Zárate. EL PROYECTO. Actualmente, las divisiones juveniles del Club Ciudad de Campana cuentan con alrededor de 50 chicos. La gran mayoría son de nuestra ciudad, pero también hay jóvenes que llegan desde Zárate, Escobar y hasta Baradero para jugar en el Tricolor. "La apuesta que se ha hecho con la Primera en la División de Honor (NdR: máxima categoría de la Federación Metropolitana), conformando un equipo con jugadores de mucha jerarquía y experiencia en la Selección Argentina le ha permitido a muchos de nuestros juveniles entrenar y estar en contacto directo con esa clase de jugadores. Eso les genera contagio y también les permite tener un espejo en el cual reflejarse", explican desde el CCC. A futuro, el proyecto apunta a que los juveniles se incorporen y se afiancen en la Primera División para convertirse en alternativas a considerar en la conformación del primer equipo.

