La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ago/2017 Cristina Kirchner relanzó su campaña







Fue con un acto en La Plata. La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana cargó contra el Gobierno y convocó a una "campaña ciudadana" hacia octubre. Además, denunció "manipulación" en el escrutinio provisorio de las PASO. La expresidenta Cristina Kirchner relanzó ayer su campaña de Unidad Ciudadana con un acto en el estadio de Atenas, en el que cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri, denunció "manipulación" en el escrutinio provisorio de las PASO y convocó a una "campaña ciudadana" de cara a las elecciones generales de octubre. Con la documentación en mano de su triunfo en la Provincia de Buenos Aires el pasado 13 de agosto, la candidata a senadora nacional destacó que "perdió el Gobierno, que había colocado esta elección como un plebiscito al ajuste" y que "dos de cada tres argentinos dijeron que no al ajuste". "La suma no es caprichosa porque por primera vez toda la oposición tomó la agenda de la economía y de ponerle un límite al ajuste y al desempleo", sostuvo la expresidenta en el estadio de Atenas, en La Plata, acompañada sobre el escenario por los principales candidatos del frente. Allí, Cristina Kirchner señaló además que "es la primera vez en la historia que el que gana en el escrutinio provisorio no ganó en el escrutinio definitivo", en alusión al exministro Esteban Bullrich de Cambiemos, y dijo que "todo esto también tiene que ver con la mentira y la manipulación". "¿Qué paso ese 13 de agosto? Festejaron ante los ojos de los argentinos y del mundo. El Presidente, la gobernadora, el exministro bailaban y agradecían haber ganado las elecciones", cuestionó. Y agregó: "Me animo a hablar no sólo de manipulación. Hubo falsificación de telegramas, presidentes designados a dedo que eran simpatizantes del Gobierno y la Gendarmería que actuó como fiscal de gobierno. Y es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015. ¿Qué cambio? ¡Cambió el Gobierno que les daba ordenes!", denunció. En este sentido, insistió que Unidad Ciudadana reclamará "poder acceder a una auditoria de sofware en el cual ingresan los datos" y advirtió: "¡Ahora me doy cuenta por que con tanto ahínco querían el voto electrónico!". Tras advertir que el "modelo económico" de Cambiemos es "insustentable e insolvente", con un déficit "más grande desde 1910", la expresidenta hizo una convocatoria "que abarque a todos los argentinos" para transmitir el mensaje de Unidad Ciudadana "desde el amor y la construcción positiva, respetando la construcción que la ciudadanía hizo del gobierno y la oposición" en las PASO.

"ME ANIMO A HABLAR NO SÓLO DE MANIPULACIÓN: HUBO FALSIFICACIÓN DE TELEGRAMAS Y PRESIDENTES (DE MESA) DESIGNADOS A DEDO", DENUNCIÓ CRISTINA.



Cristina Kirchner relanzó su campaña

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: