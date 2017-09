La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 31/ago/2017 Eliminatorias:

Argentina visita a Uruguay en un partido clave









Si vence a la Celeste en Montevideo se meterá nuevamente en zona de clasificación directa al Mundial. Hoy está en Repechaje. En su irregular andar en las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina tendrá hoy un encuentro clave en busca del objetivo de clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Será frente a Uruguay como visitante, desde las 20 horas, en el estadio Centenario de Montevideo. Actualmente, la Albiceleste se encuentra en la quinta posición y está en el Repechaje. Pero, en caso de vencer esta noche, quedará en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.. En este contexto se dará además la primera presentación "por los puntos" de Jorge Sampaoli como DT de la Selección Argentina. Será el tercer entrenador de este proceso, luego de Gerardo Martino y Edgardo Bauza. Para este partido en Montevideo, Sampaoli dispondría de un esquema 3-4-2-1 en el que se destaca el tridente que conformarían Messi, Dybala e Icardi y la posible ausencia de Javier Mascherano (para el DT es alternativa como líbero). Igualmente, la formación argentina todavía no fue confirmada y tiene como principal duda el "carrilero" por derecha, donde Fabricio Bustos, Emiliano Rigoni, Marcos Acuña y Lautaro Acosta son las posibilidades que se barajan de acuerdo a los ensayos del entrenador. Entonces, la alineación sería con: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio o Javier Mascherano, Nicolás Otamendi; Bustos o Acosta, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Ángel Di María; Lionel Messi, Paulo Dybala; y Mauro Icardi. TODA LA FECHA. La 15ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas tendrá los siguientes encuentros: Venezuela vs Colombia (18 horas); Chile vs Paraguay (19.30); Uruguay vs Argentina (20.00); Brasil vs Ecuador (21.45); y Perú vs Bolivia (23.15). POSICIONES: 1) Brasil, 33 puntos; 2) Colombia, 24 puntos; 3) Uruguay, 23 puntos; 4) Chile, 23 puntos; 5) Argentina, 22 puntos; 6) Ecuador, 20 puntos; 7) Perú, 18 puntos; 8) Paraguay, 18 puntos; 9) Bolivia, 10 puntos; 10) Venezuela, 6 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 16ª y antepenúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará el martes 5 de septiembre con la siguiente programación: Bolivia vs Chile (17.00), Colombia vs Brasil (17.30), Ecuador vs Perú (18.00), Argentina vs Venezuela (20.30) y Paraguay vs Uruguay (21.00). [ELIMINATORIAS] ¡Hoy juega la Selección @Argentina! ???? ¿Desde dónde vas a ver el partido frente a @Uruguay? ?? pic.twitter.com/YFYCcK71RM — Selección Argentina (@Argentina) 31 de agosto de 2017

Eliminatorias:

Argentina visita a Uruguay en un partido clave

