Será en Castelli 333. Los usuarios podrán obtener una reimpresión de sus facturas vencidas o de aquellas que no recibieron en sus domicilios para luego efectuar el pago, evitando tener que viajar a ciudades vecinas como, por ejemplo, Zárate, informaron desde la Secretaría de Modernización. El malestar que genera en los vecinos tener que viajar hasta Zárate para cumplir con el pago de las facturas vencidas será una cuestión del pasado. Ayer la Municipalidad de Campana anunció que Gas Natural Fenosa comenzará a atender a los usuarios de Campana en la oficina del Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV) ubicada en Castelli 333. Este viernes, la empresa realizará las instalaciones de informática necesarias en la dependencia municipal para poder brindar su servicio a los usuarios de Campana en la ciudad, luego de un trabajo articulado con la Secretaría de Modernización. Esta gestión está siendo llevada a cabo por el propio Abella luego de los pedidos recibidos por parte de los vecinos durante los encuentros "El Intendente en tu Barrio", que se realizaron este año en los distintos barrios de la ciudad, y los reclamos canalizados a través de la OMIC y del CeMAV. Hasta tanto se efectivice este nuevo servicio, el CeMAV imprimirá las facturas de gas que los vecinos de Campana no reciban en tiempo y forma, quienes también podrán solicitarla llamando al Fonogas (0 810 333 46226) de lunes a viernes de 8 a 17. Cuando el vecino así lo requiera, empleados municipales canalizarán vía mail una copia en PDF de la boleta de pago y se la entregarán a quien corresponda dentro de las 78 horas de recepcionado el pedido, informaron desde Modernización.

El CeMAV imprimirá las boletas de gas no recibidas.

#Dato Campana tendrá su propia oficina para trámites de Gas Natural, funcionara en las oficinas de CEMAV Castelli 333 pic.twitter.com/x30Bu1fdwg — Daniel Trila (@dantrila) 1 de septiembre de 2017

Esperada por los vecinos:

Funcionará una oficina de Gas Natural en el CeMAV

