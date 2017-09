Sigue hoy el paro de empleados judiciales

Nueva ley de honorarios La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley un proyecto que regula los honorarios de abogados y procuradores, aggiornando una norma que rige desde el año 1977, mientras regía el último gobierno de facto. De ahora en más, el JUS arancelario para los matriculados bonaerenses se calculará sobre la totalidad de los conceptos que integran la remuneración percibida por un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad. Así también, la nueva ley limita la discrecionalidad judicial en la creación de bases regulatorias alejadas de los reales intereses económicos debatidos, e incorpora como causa de destitución en los términos de la ley de enjuiciamiento la violación de los mínimos arancelarios por parte de los jueces. El miércoles los empleados judiciales comenzaron un nuevo paro de 72 horas en toda la provincia. En paralelo, la Corte Suprema decretó un aumento a cuenta para los Magistrados y funcionarios, que suma más ruido en todo el sistema de justicia bonaerense. Una buena para los abogados. Ya iniciado el último cuarto del año, y con casi 30 días de paros acumulados, ya es un clásico que antes de empezar la mañana los abogados de nuestro distrito consulten el Facebook del Colegio de Abogados Zárate Campana (CAZC), para saber qué juzgado o fiscalía funciona con normalidad y cual no. Ayer no fue la excepción a la regla, dado que los empleados judiciales acordaron otra medida de fuerza, en ese caso de 72 horas que, a juzgar por la información volcada a primera hora de ayer en el Facebook del CAZC, no afectó mayormente el funcionamiento de las diferentes dependencias, salvo el Tribunal de Trabajo que atendía sólo urgencias. "La adhesión al paro fue alta, y más de lo esperado por nosotros para esta altura del año y del conflicto. Incluso se sumó con gran acatamiento Escobar, algo que no ha sucedido en otras oportunidades. Que los magistrados logren hacer funcionar la Mesa de Entradas de un juzgado o una fiscalía, no significa que puertas adentro haya empleados judiciales moviendo los expedientes normalmente" explicó a La Auténtica Defensa el titular de la Asociación Judicial Bonaerense Zárate Campana, Daniel Calvert. La expectativa de los empleados judiciales es lograr una recomposición salarial del 36%, cifra que surge del porcentaje perdido durante del 2016, sumada a la inflación acumulada del 2017. "La situación es indignante. No sólo nos ofrecieron un 23%, sino que la última vez nos ofrecieron menos aún y nos amenazan con que si seguimos parando, no se van a sentar a negociar. Hace 12 años que estoy al frente de nuestro gremio en Campana, y jamás vi nada parecido". Si bien las medidas de fuerza se concretan en función de lo que vote la mayoría de las 19 departamentales de la Asociación Judicial Bonaerense, Calvert adelantó que la idea de Zárate Campana es proponer ya no 72, sino 96 horas de paro para la semana entrante. NADA CONFORME A última hora de ayer se confirmó que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires recibió un instructivo de parte del Ministerio de Economía de la gobernación para liquidar un 6% de aumento en el salario de Agosto, no retroactivo, aplicado sobre el salario percibido en Diciembre 2016, a cuenta del futuro porcentaje definitivo. "Realmente, a mí me sorprendió la medida porque el Poder Ejecutivo no nos ha recibido todavía, y ha decidido de manera unilateral este 6% que, además, en los hechos no es un aumento. Mañana (por hoy) tenemos reunión de Consejo Directivo Provincial donde se decidirá cuáles son las acciones a seguir. En paralelo, nosotros tenemos previsto una acción colectiva que será presentada la semana que viene, cuyo objetivo es lograr una la equiparación salarial con la Justicia Nacional", comentó a La Auténtica Christian Fabio, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios Zárate Campana. Para colmo de males el anuncio del 6% mencionado tuvo lugar el último día de agosto, lo que supone también una sobrecarga al sistema administrativo. "La Secretaría de Administración está haciendo los máximos esfuerzos para liquidar el mismo el cuarto día hábil de septiembre. Los mantendremos informados", versa un comunicado interno.

Daniel Calvert: "Hace 12 años que estoy al frente de nuestro gremio en Campana, y jamás vi nada parecido"





Christian Fabio: "El Poder Ejecutivo no nos ha recibido todavía, y ha decidido de manera unilateral este 6% que, además, en los hechos no es un aumento".

Sigue hoy el paro de empleados judiciales

Calvert indignado y Fabio nada conforme

