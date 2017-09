Emotiva entrega de la Carta Constitutiva al Club de Leones Campana Norte

Fue en el salón grande del Boat Club con la presencia de autoridades de la región. Durante el encuentro también juro una nueva voluntad: Marcos Diderich El pasado sábado 26 de agosto y con la presencia de la Gobernadora del Distrito Nora Liliana Torres como autoridad Distrital se celebró la entrega del acta Constitutiva del Club de Leones Campana Norte, en el salón del Boat Club. Fue una tarde de mucha emoción; Hubo delegaciones presentes de los Clubes de Leones de Capilla del Señor, Zárate, Escobar, Don Bosco, Campana y la presencia de los clubes padrinos de Berazategui y Quilmes. No fue casualidad que justo en esta fecha se conmemore desde 1998 el Día Nacional de la Solidaridad, fecha simbólica y conmemorando el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta. La propuesta fue promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana. Distintas palabras de aliento de las autoridades presentes motivaron al grupo. "Unidad, Trabajo, Solidaridad, Respeto entre cada uno de nosotros y lectura del Código de Ética lo más seguido que se pueda. Hay que fortalecerse más, den el ejemplo ante la comunidad de Campana para que otras personas quieran ser leones" dijo la Jefa de Zona, Ana Singorello de Escobar. En su turno, Edgardo Pacentrilli, Jefe de Region, y también del Club de Leones de Escobar, expresó "siempre tratemos de pensar en servir y ayudar que es el lema más grande del leonismo en el mundo". Por su parte Agustín Orlando, Leon ViceGobernador segundo del Club de Capilla del Señor, definió este momento como de orgullo, "Campana fue el primer partido fundador de Capilla. Lo único que pido es no repetir los mismos errores del club anterior. Luchemos para un mismo fin. Trabajemos por y para Campana. Busquemos la amistad como un fin no como un medio". Osvaldo Valenzizi Pasado Gobernador Distrital rememoró el primer encuentro que tuvo con el Club unos meses atrás y luego destacó el trabajo de los Leones orientadores de la zona y en especial del León Sponsor y promotor del Club de Leones Campana Norte el Arquitecto Jorge Bader. La gobernadora fue quien cerró el momento de las palabras antes de dar el paso oficial al presidente del Club. Entre sus dichos se destacó la lectura del Código de Ética y luego sus sentidas palabras "espero que tomen al leonismo como lo hemos tomado nosotros como estilo de vida, que tomen al león como algo precioso; no estéticamente, sino cuidarlo en todo sentido. Nuestras comunidades siempre necesitan de un león", exaltando la responsablidiad de fomentar la amistad creativa. En el encuentro; en primer lugar, juro el León Marcos Diderich. Y luego cada uno de los miembros del Club firmaron el acta constitutiva para posteriormente recibir su pin distintivo como Leones Fundadores. Se destaca también la presencia del Intendente Sebastián Abella quien saludó a todos los presentes. Como cierre se invitó a un lunch y brindis de cortesía. "Gracias a todos por su presencia, sus sabios consejos y por compartir sus experiencias con nosotros. La ciudad de Campana vuelve a contar con un Club de Leones. Sumamos voluntades y esperamos que los lazos creados nos guíen para poder ayudar a nuestra comunidad por mucho tiempo. Campana ruge de nuevo. ¡Nosotros servimos!", expresaron desde el Club.



Emotiva entrega de la Carta Constitutiva al Club de Leones Campana Norte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: