Muchos vecinos y comerciantes ayudaron a cumplir el objetivo. Los juguetes, ropa y golosinas recolectadas serán entregados a distintos comedores de la zona. "En agosto vamos cerrando la campaña #FríoCeroEnCampana y lo hacemos con gran orgullo y satisfacción. Hemos acompañado a muchas familias a paliar el frío con donaciones de la gente: alimentos, ropa, calzados, frazadas y cuanto estuvo a nuestro alcance poder acercar", expresaron. #LaCalleNoEsUnLugarParaVivir: Se logró un sueño! Que el estado municipal haya desarrollado un dispositivo para las personas en situación de calle, con sólo llamar al 103. #AbríLaVentana: No hemos recibido noticias de asfixia por el monóxido de carbono en elaboradas con esta tnuestra ciudad. #TuCuadraditoAbriga: No sólo recibimos los cuadraditos, sino también mantas écnica. "Con gran tristeza pero con la energía de siempre, logramos apoyar a dos familias que se quedaron sin nada por incendio en sus hogares: la comunidad respondió a nuestro pedido de ayuda por las redes sociales y cadenas de Whatsapp, entre voluntarios y vecinos logramos los objetivos que nos propusimos para que estas familias vuelvan a tener su techo. Hay equipo. Estamos felices y agradecidos a todos los que respondieron generosamente, con el sólo propósito de ser solidarios", expresaron. Desde hace un mes que vienen trabajando por el Día del Niño: Domingo 20 de Agosto: se realizó de 11 a 18 horas juegos y diversiones gratuitas en el playón del Carrefour de Pilar. Fue una juntada de alimentos y juguetes para el Merendero "MI ÁNGEL" del Barrio San Felipe. Organiza "AMIGOS DE FIERRO" y apoya la Red Solidaria. Más de 300 Juguetes entregados al Merendero "MANITOS DE AMOR "del Barrio San Cayetano. La EP 15 recibió partida de Juegos de Mesa para sortear en su Fiesta, bolsitas, golosinas, peluches, zapatillas y cuadernos de clase. Golosinas para los niños de los Talleres Solidarios del programa "AYUDA (R) SE". Mantitas, leche y juguetes para los bebés nacidos en el Hospital. Y como todos los años, se preparan regalos para los niños en situación vulnerable a los que también se acompaña con apoyo escolar. Los objetivos fueron cumplidos todos los que responden a los llamados de ayuda, también son voluntarios de la red solidaria, no se quiere el dinero, sino el compromiso. "Si dejamos de pensar en la inclusión formamos parte de la exclusión. Gracias a todos los medios de comunicación que siempre nos dedican espacio para contar nuestra acción solidaria", finalizaron.



Red Solidaria Juan Carr Campana:

Balance positivo tras la campaña #Frioceroencampana

