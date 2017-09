La Selección no pudo imponer el juego que pretende Sampaoli y apenas sumó un punto que le permitió alcanzar a Chile aunque no superarlo por diferencia de gol. Sin verse todavía el equipo ofensivo que pretende el entrenador Jorge Sampaoli, la Selección argentina igualó 0 a 0 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo y, disputadas quince fechas de las Eliminatorias sudamericanas, sigue en zona de repechaje. El visitante no supo durante gran parte del encuentro imponer condiciones para que se juegue al ritmo que más lo favorecía y, tal como ocurría en el ciclo de Edgardo Bauza, la ofensiva dependió demasiado de lo que pudiera generar Lionel Messi, que aún con apariciones a cuentagotas fue el mejor. Con este resultado, la Argentina alcanzó la línea de Chile, pero por diferencia de gol continúa en zona de repechaje, mientras que Uruguay sacó un punto con tan sólo mostrar orden para defenderse.



Argentina empató 0 a 0 con Uruguay en el Centenario y sigue en zona de repechaje

