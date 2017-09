Llega a Campana la nueva Ecosport 2018

Ecosport nació en el año 2003 pensada como un vehículo más accesible para quienes deseaban tener una "camioneta", pero estaban lejos de aquellas de más valor. "Este modelo es un orgullo para nosotros, es una marca propia", arrancó Fabrizio Marchesano, gerente de Producto de Ford, Ecosport tiene espalda nos comento Gustavo Colombano Gerente General de Aspen Motors. Su nacimiento, que empezó a analizarse hacia fines de 2002, fue en la búsqueda de un modelo que buscaba especialmente ser más alto que los tradicionales del segmento B y más versátil. Así, se convirtió rápidamente en un éxito rotundo, el cual recibió el primer restyling en 2007. En 2012 se convirtió en un producto global, el primero con estas características fabricado en la región, y a partir de entonces comenzó a fabricarse en pocos mercados para todo el mundo. Hoy se presenta la tercera generación, después de haber comercializado 280.000 unidades en el país, con su fabricación en cinco plantas de todo el mundo, y una penetración en el mercado regional muy importante. Además hay un dato clave: en la Argentina, se espera que este segmento sea el segundo más grande de la industria, después de los hatchback tiene un 10% de participación del mercado con un crecimiento de 125% desde 2008, con nuevos jugadores que se fueron sumando a partir de 2005, con Renault Duster, y Chevrolet Ecosport, que llegó años después. De esta manera, hoy enfrenta rivales de todos los tipos, sigue siendo uno de los 10 modelos más vendidos del mercado total. Ecosport Tiene el 17% de participación de mercado. Los cambios 2018 La nueva Ecosport fue adelantada hace unos meses en Brasil, luego se exhibió en el Salón del Automóvil de Detroit, ya que se vende por primera vez en Estados Unidos, y luego se exhibió en el Salón del Automóvil de Buenos Aires. Su rediseño es sutil pero suficiente para darle aire, concentrado en la parte frontal. La parrilla tiene una nueva grilla de forma trapezoide. En general, adoptó el nuevo ADN global de la marca, con nuevas nervaduras sobre el capot y nuevas ópticas con luces LED. De perfil, cuenta con un detalles cromado debajo de las ventanas que la hace más llamativa y termina hacia atrás con nuevos faros (xenon en la version Titanium 2.0 AT unica en su segmento) El baúl tiene una capacidad de 362L y el compartimiento de carga se puede dividir en tres: el sistema bajo de 363L, el medio de 29L y uno de 52L. Además tiene el sistema Flip & Fold que lo lleva a 1.178 L. Donde más se aprecia el cambio es en el interior, ya que estrena un nuevo tablero de instrumentos soft touch con una computadora de abordo digital de gran tamaño y una nueva pantalla multimedia flotante, con sistema Sync3. La pantalla, para las versiones de entrada de gama, será Synk3 de 4,2 pulgadas; las versiones intermedias tendrán pantalla de 6,5 pulgadas y pantalla táctil; y las tope de gama Titanium y Freestyle tendrán pantalla de 8 pulgadas. Las versiones tope de gama también incorporan cámara de estacionamiento y climatizador automático. También tiene materiales de mayor calidad en paneles de puerta, con nuevos tapizados que en el caso de la tope de gama Titanium es bi-tono. En cuanto a las motorizaciones, estrena el nuevo impulsor Dragon 1.5 TiVCT de tres cilindros, que reemplaza al Sigma. La potencia es de 123cv 6.500 rpm y 151 Nm 4.500 rpm. Este motor tiene block y tapa de cilindro de aleación de aluminio; doble árbol de levas independiente con apertura variable de válvulas; correa bañada con aceite y bomba de aceite variable. Una novedad es que bajó el peso y el tamaño. Las versiones más equipadas seguirán con un motor 2.0 16v, pero el Duratec de 143 cv fue reemplazado por el GDI con distribución variable y 170 cv. Otra novedad es la nueva transmisión automática que es la misma utilizada en vehículos tope de gama como Mondeo y Kuga, Tiene 6 velocidades con levas al volante. La dinámica vehicular fue mejorada con una suspensión optimizada, que en el caso de la suspensión delantera tiene 17mm más de recorrido y en el eje trasero es 15% más rígido. También cuenta con un 5% de mejora en la rigidez torsional de la carrocería. En confort acústico y vibracional, se trabajó en un nuevo parabrisas, se hizo un cambio en las estructuras de las puertas con una manta estructural y se mejoraron los bujes de suspensión. La seguridad incorpora como novedad el sistema Advance Track con RSC que ayuda en caso de riesgo de vuelco. Tiene control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente para arranque en pendientes de serie. Las dos versiones tope de gama tienen sistema de control de neumáticos. Además cuenta con 7 airbags en la versión Titanium. Para cerrar esta nota conversamos con Gustavo Colombano y nos dijo. Esta nueva Ecosport requirió 4 años de desarrollo, Pensemos que ya piso EEUU , uno de los mercados mas exigentes del mundo. Creo que hoy en este segmento junto con Camionetas y SUV son los mas competitivos y con muchos jugadores, tenemos el producto para pelear el 1 de igual a igual al resto. Particularmente en Aspen tenemos un producto que es de primera categoría y servicio que como siempre distingue a nuestro concesionario, al margen vamos a seguir agregando opciones a nuestros clientes. En los próximos días lanzaremos un nuevo producto basado en el servicio que te adelanto el nombre pero dice mucho... Aspen Unlimited. Le consultamos sobre las unidades y que visión tienen y nos respondió. "Tenemos 7 clientes que la reservaron sin conocerla" no quiero pensar lo que va a ser a partir de hoy que se lanza. Ford tambien hizo su parte acompañándonos como siempre y dándonos una excelente asignación en cuanto a cantidad y mix de unidades sumado a dos nuevos colores, Azul Belice (foto) y Cobre Andino. El mercado y la calle hablaran por si mismos. En Aspen dicen se tienen mucha fe con este lanzamiento.



Versiones: La nueva Ecosport llega en 10 versiones. Los precios son: S: $ 370.000 SE: $ 389.00 SE 1.5 AT: $ 408.000 SE 1.5 Diesel: $ 416.000 Freestyle 1.5: $ 420.000 SE 2.0 AT: $ 428.000 Titanuim 1.5: $ 453.000 Titanium 1.5 AT: $ 482.000 Freestyle 2.0 4x4: $ 498.000 Titanium 2.0 AT: $ 510.000



Llega a Campana la nueva Ecosport 2018

