Massa en Campana: ”En octubre la gente va a ir a votar con libertad”

Aseguró que se terminó el "miedo a Cristina" porque "no le alcanza" para volver a construir una mayoría. Apeló a construir una Argentina de clase media donde los motores sean "el trabajo, la educación y la seguridad" en vez de "la discusión sobre el poder". El primer candidato a senador nacional por provincia de Buenos Aires del frente Un País, Sergio Massa, visitó ayer la ciudad y mantuvo una reunión con vecinos de diferentes actividades para escucharlos y también transmitirles las propuestas de su espacio. El exintendente de Tigre llegó acompañado por Margarita Stolbizer, segunda candidata a senadora. Fue recibido por un nutrido contingente de militantes locales, a cuya cabeza se encontraba el primer candidato a concejal de Un País, Juan Ghione. Massa entró a la confitería Sol de Mayo de Mitre y Castilla, saludó a todos en su interior y se dirigió al patio del establecimiento, donde a la sombra de un naranjo lo esperaba una mesa con comerciantes, sindicalistas, jubilados y desocupados. Durante más de media hora, Massa y Stolbizer dialogaron con todos ellos. Se interesaron por la situación laboral en la ciudad, el nivel de consumo y la política impositiva de la actual gestión municipal. Una vez concluido el encuentro, ambos candidatos atendieron a los medios. "Estamos aprovechando para invitar a todos aquellos que sienten que alguna vez en Argentina la clase media, los que trabajan y los que producen pueden ganar. Sobre todas las cosas, estamos convocando a construir una Argentina de trabajo, una Argentina segura, convencidos de nuestras ideas y de cuál es el mejor camino para darle futuro a los argentinos y devolverles la esperanza frente al miedo que les quisieron instalar en los últimos meses", aseguró Massa. Consultado sobre su performance electoral –que lo ubicó tercero detrás de Unidad Ciudadana y Cambiemos-, el tigrense afirmó estar "muy agradecido" por el millón y medio de personas que lo acompañaron. Se refirió a ese apoyo como "una responsabilidad enorme" y aseveró que pretenden "tratar de convencer a más argentinos" ahora que "se terminó el miedo a Cristina". "Está claro -continuó- que no le alcanza, está claro que los argentinos no quieren volver a ese pasado. Sin ese miedo, muchos en Campana, en la provincia y en el país van a ir a votar con libertad". En ese sentido, sostuvo que el resultado de las PASO "es el reflejo de las tres argentinas": una de clase media, "otra representada en el kirchnerismo y la de las grandes empresas de Cambiemos". "Nuestra tarea va a ser consolidar sobre todos aquellos que no eligieron ni a uno ni a otro", remarcó. También se expresó sobre los sectores del peronismo que se están plegando a Unidad Ciudadana y dijo que por igual hay "sectores del peronismo que se están sumando a Un País". "Yo estoy agradecido con aquellos que entienden que el peronismo, progresistas, desarrollistas y democristianos juntos podemos construir un país, en que la clase media sea la verdadera protagonista, en el que el trabajo, la educación y la seguridad sean los motores de nuestra calidad de vida y no la discusión sobre el poder", agregó. Y, ante la pregunta de un periodista, recordó a Stella Giroldi, a quien –en palabras de Massa- "la gente la mandó a la jubilación", ponderando en cambio la figura de Ghione. "La verdad es que Juan hace un gran trabajo. Campana necesita que haya quien defienda al comerciante frente al aumento de la Tasa de Seguridad e Higiene de manera indiscriminada, que defienda al vecino frente al aumento del agua de manera indiscriminada, que se plante con las empresas grandes cuando echan gente. Eso es lo que necesita Campana, concejales que la representen", manifestó. Para el ex titular de la Anses, "es importante trabajar al lado de Juan y escuchar a los vecinos de Campana", con el objetivo de que "cuenten qué esperan de nosotros". "No es solo qué soñamos nosotros para el país, sino qué espera la gente de nosotros, porque la mejor forma de representarlos es escuchándolos y tratando de representar esa idea que aspiran que representemos", finalizó. Para Stolbizer "es bueno" que la corrupción se haya metido en el debate electoral "Estamos convencidos que Sergio Massa representa hoy el único liderazgo real, concreto, popular y positivo. Es incluso un líder que trasciende al propio peronismo. Hoy aspira a conformar un espacio más amplio, donde concluyen muchos que vienen del radicalismo, del progresismo y del socialismo. Debemos pensarnos más hacia el futuro que hacia el pasado", aseguró la candidata a senadora. Stolbizer destacó la "potencialidad que tiene la agenda" combinada de ambos. Resaltó que el Congreso no se hubiera debatido la modificación del impuesto a las Ganancias, la Ley Anti-Despidos o la Ley de Defensa de las Víctimas "si no hubiera sido por Massa". proyecto que presentamos, quien "aportó la agenda social que defiende a los trabajadores, las pymes y a los jubilados". Por su parte, se refirió a su trabajo propio como "más institucional", vinculado a una "agenda de transparencia". En esa línea, aseguró que "es bueno" que la corrupción sea un tema que está presente en estas elecciones. "No se trata de un problema moral: hay que entender que la corrupción tiene costos sociales y humanos. El gran problema es que la plata que se llevan al bolsillo los corruptos es la plata que falta en las rutas, en las escuelas, en los hospitales y en las viviendas", afirmó.



