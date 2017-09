La Oficina de Empleo lanza nuevas búsquedas laborales para diversas áreas

Seleccionará jefe de obras, colocadores de durlock, chofer de camión mixer y chofer de camión con carretón y semi. Los postulantes deberán presentarse con CV en mano el martes 5 y miércoles 6 en San Martín 415. La Oficina de Empleo del Municipio seleccionará personal para desempeñar diversas tareas en una importante empresa de la zona. Por ello convoca a jefes de obra (arquitecto, ingeniero civil, maestro mayor de obras) de sexo masculino. Son requisitos tener entre 30 y 55 años, nivel educativo terciario o universitario y contar con al menos 3 años de experiencia en puestos similares. Además, se requiere poseer conocimientos específicos en obras en seco, ejecución de obra civil, manejo de personal a cargo. También, se solicita colocadores de durlock de sexo masculino desde 28 a 50 años. En este caso, este nivel educativo es secundario (no excluyente). Los aspirantes deberán poseer conocimientos específicos en construcción en seco, colocación y manipulación de durlock con sus aislaciones térmicas correspondientes y al menos cinco años de experiencia en el rubro. Otra de las búsquedas está dirigida a choferes de camión mixer. Según informaron, los requisitos son: sexo masculino desde 30 a 55 años; nivel educativo: secundario (no excluyente); contar con al menos cinco años de antigüedad en la conducción de este tipo de camiones y poseer carnet CNRT cargas generales. Finalmente, se seleccionará chofer masculino de camión con carretón y semi. Se solicitan los requisitos anteriormente mencionados y se añade el pedido de conocimientos específicos en conducción de camión con carretones/semirremolques/cureñas y traslado de maquinaria pesada. Quienes esté interesados y cumplan con los requisitos en cada caso, deberán presentarse con CV en mano el martes 5 y miércoles 6, de 9 a 13, en la Oficina de Empleo del Municipio ubicada en San Martín esquina Boulevard Dellepiane (ex Lavalle).

Una de las búsqueda está orientada a jefes de obras.

La Oficina de Empleo lanza nuevas búsquedas laborales para diversas áreas

