Ocurrió en la madrugada del viernes. Bomberos Voluntarios debieron trabajar varios minutos para controlar las llamas. Una gran columna de humo sorprendió a trasnochados vecinos del centro de la ciudad en la madrugada de este viernes, producto de un incendio ocurrido en el interior de la ex Clínica Campana. Según testigos que dialogaron con La Auténtica Defensa y que advirtieron el fuego desde un edifico aledaño, las llamas se originaron en un cuarto trasera del edificio, a un lado del boliche Madison. Cuando este medio llegó al lugar, los moradores del viejo nosocomio estaban en la vereda. El móvil 48 de Bomberos Voluntarios se presentó para combatir las llamas, las cuales demandaron varios minutos en ser aplacadas. Por fortuna, y más allá de la presencia de una ambulancia, no se registraron heridos.

Incendio en la ex Clínica Campana

