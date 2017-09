P U B L I C





PRIMERA D - FECHA 1 SÁBADO - 11:00 horas: Lugano vs Centro Español / Sebastián Martínez - 15:30 horas: Gral. Lamadrid vs Liniers / Juan Pafundi - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Central Ballester / Lucas Brumer - 15:30 horas: Dep. Paraguayo vs Yupanqui / Franco Acita DOMINGO - 11:00 horas: Argentino (M) vs Atlas / Edgardo Kopanchuk - 15:30 horas: Juventud Unida vs Argentino (R) / Sebastián Habib - 15:30 horas: Victoriano Arenas vs Real Pilar / Alejandro Porticella LUNES - 15:30 horas: Muñiz vs Claypole / Santiago Jorge Mitre Esta tarde, el Auriazul inicia una nueva temporada desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Antoni Rodríguez, Kevin Redondo y Orlando Sosa serán bajas para esta primera presentación. Con las expectativas que toda nueva temporada genera, Puerto Nuevo estará debutando esta tarde en el campeonato 2017/18 de la Primera D. Será en su estadio Carlos Vallejos, desde las 15.30 horas, cuando reciba la visita de Central Ballester con arbitraje de Lucas Bremer por la primera fecha del torneo. "Estamos preparados para empezar a jugar. Hicimos una buena preparación física, aunque quizás nos esté faltando mayor rodaje futbolístico", le contó el DT Carlos "Bocha" Hernández a La Auténtica Defensa. Es que en esta pretemporada, el Auriazul sólo pudo disputar amistosos frente a Muñiz y Defensores Unidos, dado que otros encuentros como ante Real Pilar y Muñiz (revancha) debieron ser suspendidos por cuestiones climáticas. En cuanto a los nombres propios, el equipo de nuestra ciudad tendrá hoy tres bajas significativas: Kevin Redondo debe cumplir una fecha de sanción por acumulación de amarillas; Antoni Rodríguez tendrá que purgar cuatro partidos por su última expulsión; y Orlando Sosa arrastra una molestia muscular que lo marginará del debut. Así, la formación de Puerto Nuevo para esta tarde será con Rodrigo Ponce De León en el arco; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá y Sergio Robles en la defensa; Nicolás Rodríguez, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa y Gustavo Roldán en el mediocampo; Michel Bustamante suelto como mediapunta; y el juvenil Germán Águila como referencia ofensiva. El resto de los convocados por el "Bocha" Hernández son: Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Brian Aguirre, Luis Ibarra, Eliseo Aguirre, Octavio Ábalos y Fernando Serrano. EL NUEVO TORNEO Este campeonato de la Primera D tendrá dos novedades fundamentales. Por un lado, el debut de Real Pilar, el club gestado por César Mansilla (ex gerenciador de Fénix) que rompió una seguidilla de 40 años sin que la AFA afilie nuevas entidades. Dirigido por Roberto Romano, este equipo tendrá encima todas las miradas dado que asoma con una cantidad de recursos que otras instituciones de la divisional no tiene. La otra noticia es la continuidad de Centro Español, quien fue el peor promedio de la pasada temporada y cayó así en la "desafiliación". Sin embargo, se decidió incorporarlo para este nuevo torneo, por lo que el campeonato 2017/18 tendrá nuevamente 16 equipos. Ya no estarán Leandro N. Alem e Ituzaingó (que ascendieron a la Primera C), pero se sumarán el mencionado Real Pilar y también Argentino de Merlo (descendió de la C). Se jugará todos contra todos, ida y vuelta (a dos ruedas), y el campeón ascenderá directamente a la Primera C. En tanto, los ubicados del 2º al 9º puesto disputarán el Reducido por el segundo ascenso. Mientras que el peor promedio caerá en la "desafiliación" por una temporada.

PABLO SOSA SERÁ TITULAR EN EL MEDIOCAMPO AURIAZUL. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 71: En 70 partidos, Puerto Nuevo ganó 24 veces; Central Ballester se impuso en 26 ocasiones; y empataron en 20 oportunidades. Puerto convirtió 111 goles, mientras que Central Ballester marcó 110. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 36partidos. Puerto Nuevo ganó 13 (64 goles); Ballester logró 8 triunfos (46 goles). Empataron 15 veces COMO LOCAL CTRAL.BALLESTER: en 34 partidos, Puerto ganó 11 veces (47 goles); Ballester venció en 18 oportunidades (64 goles). Se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El domingo 30 de octubre de 2016, por la 10ª fecha del Campeonato de la Primera D 2016/17, Central Ballester se impuso 1-0 en Campana con gol de Federico Sellechia. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se produjo el miércoles 10 de Mayo de 2017, por la 25ª fecha de la Primera D 2016/17. CENTRAL BALLESTER 5 - PUERTO NUEVO 0. Goles de Tomás Carballo (2), Pablo Lucero (2) y Nicolás Fratto. APOSTILLAS: Diez partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo ante Ballester, con 3 empates y 7 derrotas. La última victoria "Portuaria" sobre Ballester se remonta al lunes 6 de septiembre de 2010, por la 5ª fecha del campeonato 2010/11 de la Primera D. Fue como visitante por 1 a 0 con gol señalado por Maximiliano Zerbini de penal. Como local, Puerto nuevo acumula seis encuentros sin triunfos, con 2 empates y 4 derrotas. El último triunfo en Campana fue el sábado 25 de abril de 2009, por la 30ª fecha de la temporada 2008/09, por 2 a 0, con goles de Orlando Sosa y Cristian Gualdoni. Como visitante, 4 partidos sin triunfos, con un empate y 3 derrotas. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Banegas (7), Orlando Sosa (6), Carlos Canale (5), Malaszuk (4), Oscar Rodríguez (4), Rubén Stella (4), Hugo Yedro (4), Damián Rivas Karlic (4), Nicolás González (4), Martín Monteagudo (3), Cristian Gualdoni (3), Rogelio Baltar (2), Ángel Azcurra (2), Roque Cabezas (2), Mariano Tamburini (2), Cristian Pérez (2), Diego Krum (2), Matías Greco (2). MAXIMOS GOLEADORES CENTRAL BALLESTER: Erbes (4), José Farías (4), Maidana (3), Mercado (3), Baldassín (3), Hernán Darío D´Andrea (3), Juan de Dios Quiroga (3), César Rodríguez (3), Julio Monsalvo (3), Rava (2), Luna (2), Molina (2), Recalde (2), Federico Montenegro (2), Wilson Severino (2), Patricio Isla Casares (2), Nicolás Melagini (2), Tomás Carballo (2) y Pablo Lucero (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO LOCAL DE 1997 Fue el sábado 20 de diciembre, por la 15ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1997/98 de Primera D: PUERTO NUEVO 3 - CENTRAL BALLESTER 1. PUERTO NUEVO (3): Luciano Menón; Walter Barrios, Cristian Pérez, Pablo Rotundo y Maximiliano Guglielmo; Marcelo Pasquet (Lisandro Cardozo) (Gabriel Castronovo) (Oscar Berdún), Nolberto Miño, Claudio Colarussa y Juan Gamarra; Gastón Guevara y Mariano Tamburini. DT: Esteban Luis Mazzeo. SUPLENTES: Pablo Menón e Ismael Berdún. CTRAL. BALLESTER (1): Yuliano; Fulco, Héctor Ledesma, Oscar Contreras y Cisterna; Diego Lipo (Diego Peñaloza), Palucci, Walter Brutinel (Leandro Rossi) y Damián Robledo (Federico Ruiz); Cristian González y José Farías. DT: Iglesias – García. SUPLENTES: Martín Rossi y Ariel Arias. GOLES: ST 11m Colarussa de penal (PN), 18m y 22m Tamburini (PN) y 37m Farías (CB) INCIDENCIA: ST 35m Luciano Menón (PN) le detuvo un penal a Farías (CB). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Gabriel Guillaume. RECAUDACIÓN: $ 102.- Hoy vuelve El Portuario. Hoy Juega la #PrimeraD ! #PuertoNuevo - #CentralBallester 15:30 Hs. pic.twitter.com/ODjaz2dOPU — El Portuario (@PuertoNuevoOK) 2 de septiembre de 2017 FECHA: 01

Primera D:

Puerto Nuevo debuta hoy frente a Central Ballester

