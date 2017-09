Alejandra Dip

Viento palabra, verbo, comunicación, lo sutil, la conexión con lo trascendente. Kin viento 11 se guía solo hoy, en tono de liberación. Hoy es un día donde tenemos que liberarnos de las habladurías, de los lleva y trae, de los teléfonos descompuestos, tampoco tenemos que bloquearnos en la expresión y meternos para adentro y no comunicar nada!! Encontrar una buena comunicación, trae aires de renovación, aires nuevos, refrescan nuestro día. El viento nos ayuda a liberarnos en una trecena que nos está pidiendo encontrar el camino de la libre elección, el camino de las libertades, y es hoy que el viento nos autoriza a expresarnos libremente, desde nuestra elección y comunicando lo correcto, hoy decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta, ¡que no te tome la emoción!, porque ella es la que nos hace decir cosas de las cuales después nos arrepentimos y nos hace hablar sin pensar. No sean crueles con lo que dicen, ni agresivos. Hoy positivos, alentadores, nutritivos y desde ahí comunicar!! ¡Buen sábado para todos! Y a prepararse que estamos a días de que la energía este potenciada, se viene tiempo fuertes hasta fines de octubre. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar https://t.co/hJisjP7AS4 — alejandra dip (@turcadip) 2 de septiembre de 2017

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Viento 11 - Energía de Sábado 2/9/2017 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip

