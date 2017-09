Ante una Plaza de Mayo colmada, la familia de Santiago Maldonado pidió la renuncia de Patricia Bullrich

"La ministra de Seguridad demostró no estar capacitada para ocupar ese puesto", dijo Sergio, su hermano. También exigió que se investigue a todos los gendarmes que actuaron el operativo" en la comunidad mapuche de Pu Lof, en Chubut. Ante una Plaza de Mayo repleta, la familia del joven desaparecido Santiago Maldonado reclamó este viernes la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que se investigue "a todo el personal de la Gendarmería que actuó el operativo" en la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen. "Somos maltratados por la ministra de Seguridad, que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto y esclarecer la desaparición de Santiago. Le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado", señaló sobre el escenario principal el hermano del joven, Sergio Maldonado. Al pie del escenario, la multitud respondió con el canto: "¡Fuera Bullrich, fuera!" y "Que se vaya, que se vaya". Además, en su mensaje de cierre de la movilización a la histórica plaza, advirtió que "a un mes de la desaparición forzada de Santiago el Estado sigue negando su desaparición forzada y pareciera querer negar su existencia". "En ningún momento cuestionó la actuación de la Gendarmería: lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago y a nuestra familia. Fuimos hostigados con información falsa que sólo sembró desesperanza y tuvimos que soportar declaraciones de funcionarios que aportaron dudas y confusión", se quejó. Desde temprano, organismos defensores de los Derechos Humanos, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles se manifestaron esta tarde en distintos puntos del país bajo la consigna "¿Dónde está Santiago Maldonado?". Reclamaban la "inmediata aparición con vida" de Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de su desaparición, el 1 de agosto . Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S.l, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia (Zona Norte) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fueron algunos de los convocantes. Amnistía Internacional Argentina, en tanto, volvió a reclamar que el "Estado argentino avance en investigaciones exhaustivas e imparciales y garantice los recursos necesarios para encontrar" a Maldonado. Hubo incidentes Un grupo de manifestantes provocó ayer por la noche incidentes en el centro porteño y ocasionó daños en las fachadas de varios locales comerciales, cuando llegaba a su fin la marcha para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los desmanes comenzaron cuando un grupo comenzó a tirar piedras contra el vallado que resguardaba la Plaza de Mayo y los efectivos de la Infantería de la Policía de la Ciudad empezaron a dispararles balas de goma para desalojarlos. Con la intervención de efectivos policiales de civil, durante el desalojo de la Plaza hubo varias detenciones, según se pudo observar por las imágenes de televisión. Los manifestantes, que no estaban identificados, prendieron fuego los tachos de basura que estaban en la Avenida de Mayo y respondieron durante varios minutos con piedras el accionar de la Policía. Antes, un grupo de integrantes de Quebracho atacó con palos, piedras y artefactos punzantes a quien fuera su líder hasta mayo de este año, Fernando Esteche. Según trascendió, Esteche pasaba con un pequeño grupo de colaboradores cuando militantes de Quebracho fueron directamente a atacarlo: lo golpearon, lo tiraron al piso y le dieron puntazos en el cuerpo. Debió ser trasladado a una clínica.

