José Abel Perdomo

¿Dónde está Santiago Maldonado?. Esta pregunta que resuena a lo largo y a lo ancho de nuestra patria y que no debe dejar de resonar hasta que Santiago aparezca, interpela fundamentalmente al gobierno macrista. La desaparición de Santiago se produce el 1º de agosto, hace ya un mes, durante la feroz represión por parte de la Gendarmería Nacional a un pequeño grupo de mapuches, menos de diez, que intentaban cortar una ruta para lograr que se visibilizara su reclamo por tierras que le pertenecen y que hoy están en manos de la empresa multinacional Benetton Group. De esa protesta participó Santiago apoyando la causa mapuche. Pese a que desde ese día el gobierno hace denodados esfuerzos para desligarse de sus notorias responsabilidades, la colonizada justicia, que hace recordar al gran René lLavand, por aquello de que "no se puede hacer más lento", caratuló la causa como desaparición forzada, esto es que no desapareció por su voluntad, sino que lo desaparecieron. Como ya es de manual, se difundieron por boca de funcionarios y la prensa adicta, noticias falsas e hipótesis descabelladas para demonizar a la víctima y a los mapuches. La ministra Patricia Bullrich (apellido cuya literal traducción sería "toro rico") llegó a decir que la intervención en la represión de Pablo Noceti, ex abogado defensor de los genocidas de la última dictadura cívico-militar y actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue totalmente casual y que no la comandó. Algo así como que pasaba, vio luz y entró a saludar. Pese a esos esfuerzos cada día aparecen nuevos testigos que señalan que Santiago estaba en la protesta y que se lo llevó la Gendarmería. Negar que las tierras arrebatadas a los pueblos originarios durante la llamada "Conquista del Desierto" (1878-1885) son efectivamente de quienes las habitaban en ese momento de nuestra historia es equivalente a sostener que nuestras Islas Malvinas son del Reino Unido por haber sido arrebatas a los argentinos, incluso 50 años antes (1833). En ambos casos son tierras indebidamente quitadas por la fuerza a sus dueños, en el primer caso a los pueblos originarios, entre ellos los mapuches y en el segundo al pueblo argentino. Estos hechos que nos horrorizan se inscriben en la decisión del Poder Ejecutivo, recordemos que es unipersonal, de reprimir, a como de lugar, la creciente protesta social que se manifiesta en contra de sus políticas ya sean trabajadores, desocupados o pueblos originarios. Un claro retroceso en términos de sociedad democrática. ¿Será Donald Trump el espejo en que se mira?. El gobierno que prometió terminar con la grieta, porque "todos juntos podemos", poco a poco la está transformando en un verdadero apartheid donde, como en Sudáfrica, a los "otros" se los considera "nopersonas" y les niegan sus derechos, incluso la justicia. Nosotros estamos en Campana. ¿Dónde está Santiago Maldonado?.

Santiago

Por José Abel Perdomo

