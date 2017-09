Antonio Moretti, profeta de la Permacultura

A partir del diseño curricular del campanense, universidades latinoamericanas incorporaron a la Permacultura entre sus materias y títulos.

Siempre Antonio Moretti tiene lugar en esas páginas, ya sea para hablar de Permacultura o para comentar sobre su participación en algún congreso internacional sobre el tema.

Hoy, el experto en esta disciplina que cada vez suma más adeptos, vuelve a la carga con otra noticia relevante: merced a sus gestiones y diseño curricular, el Consejo de Educación Superior de Ecuador (el ente que regula a las universidades de ese país) aprobó el título de Tecnólogo en Permacultura.

En paralelo, una noticia similar llega desde México: a partir de 2018, la Universidad Albert Einstein, incluirá la especialización de Arquitectura con Orientación Sustentable y una maestría en Educación Ambiental, ambos programas académicos que incluyen contenidos permaculturales promovidos por Moretti quien además de ser Ingeniero en Sistemas, está a punto de finalizar la Licenciatura en Información Ambiental que está cursando en la Universidad Nacional de Luján.

"El término permacultura –explica Moretti- (como un método sistemático) fue acuñado por primera vez por los australianos Bill Mollison y David Holmgren en 1978, y es un concepto ecológico basado en la filosofía de trabajar con, y no en contra de la naturaleza. Poco a poco cada vez hay más conciencia al respecto y ya no queda sólo encerrada en los foros o congresos. Ya es un honor ser convocado para diseñar una carrera, mucho más aún si eso se cristaliza. No veo la hora de ver a los primeros egresados".

Antonio Moretti regresó a Cuba: particípó de la XI Convención Internacional de Medio Ambiente y De.. https://t.co/LwZoBN3xL2 — antonio moretti (@antoniocolo65) 28 de julio de 2017

Permacultura: Antonio Moretti y Ricardo Marchese dieron cátedra en Cuba ~ Revolucionarios de pala .. https://t.co/W6NxFg0B14 — antonio moretti (@antoniocolo65) 5 de mayo de 2017