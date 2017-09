Berta Chudnobsky

A veces pensamos en arrollados y decimos ¿dulce de leche o atún?. Hay muchas cosas que se puedan hacer arrollados tanto para la mesa diaria como para las fiestas o eventos sociales. En la mayoría de nuestros hogares tenemos alguien que dice "no me gusta lo verde, eso no como". Y pensamos en las diferentes maneras de utilizar acelga y espinaca que son tan importantes para la salud. Los amigos que siguen la columna de Cristina Blotta, "El jardín que se come" en estas páginas, habrán guardado la nota sobre la acelga: sus cuidados y los beneficios de su ingesta frecuente. Y si no, la buscan en el archivo de nuestra hemeroteca digital, disponible en Internet. Acá va una opción para doblegar la resistencia de los carnívoros de la familia. Espero que les guste. Ingredientes - 2 atados de Espinaca - 2 Cebollas - 1 bollito de Pan - 80cc. de Leche - 6 Claras - 60grs.de Harina - 100grs. de Queso rallado - Orégano c/n - Manteca c/n - Nuez moscada c/n - Sal y pimienta c/n - Para el relleno: - 150grs de Queso Mozzarella - 150grs de Champiñones - 2 Zanahorias - 1 diente de Ajo - Aceite de oliva c/n /girasol/maíz Preparación Cocinar la espinaca a la italiana en una sartén con un poco de aceite, dejar enfriar, escurrir con las manos apretando hasta retirar toda el agua y reservar. Cortar la cebolla bien finita (en brunoise) y cocinar en una sartén con un poco de aceite. En un bol colocar la espinaca picada, con la cebolla rehogada, el queso rallado y el pan previamente remojado en la leche, exprimido y bien picado. Mezclar bien los ingredientes y condimentar con sal, pimienta, nuez moscada y orégano. Batir las claras a nieve y mezclárselas a la anterior preparación con movimientos envolventes y suaves. Forrar una asadera para horno con papel manteca y luego untarlo con manteca. Colocar por encima la preparación, distribuyéndola con una espátula de forma pareja y rectangular. Cocinar en horno precalentado durante 15 minutos, hasta que este firme. Retirar y colocar del lado sin papel sobre un repasador humedecido y bien escurrido, despegar el papel suavemente. Reservar. Saltear en una sartén con aceite de oliva y ajo picado los champiñones fileteados hasta que estén bien dorados. Condimentar con sal y pimienta una vez que se hayan retirado del fuego. Cocinar las zanahorias en láminas en una grilla. Rellenar el pionono con trocitos de mozzarella, los champiñones y las zanahorias enrollar ayudándose con el repasador y colocar sobre una fuente para horno, espolvorear con queso rallado por encima y gratinar en horno precalentado durante unos minutos. Servir cortado en rodajas y acompañado con una salsa suave de tomate y orégano Se puede servir como entrada o como plato acompañado de pechugas a la plancha con ajo y limón. En períodos que se no se consigue espinaca se reemplaza con acelga tierna sin las pencas y estas se hacen en escabeche. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Arrollado de espinaca relleno de champiñones y queso

Por Berta Chudnobsky

