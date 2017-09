Javier Asad

El equipo argentino Pumpas XV se coronó campeón del Mixed Ability Rugby Tournament (IMART) en la ciudad de Vitoria, País Vasco, luego de derrotar al equipo irlandés Sunday’s Well Rebels por 10-7, en un partido que se llevó a cabo este 25 de agosto. Javier Asad es el rugbier capillero que integra el equipo campeón, y que al conocerse la novedad hizo estallar las redes sociales, los llamados y los abrazos de toda la gente que tanto lo quiere y lo apoya. Pumpas XV venía de eliminar en la semifinal a Escocia por 24-17, mientras que los irlandeses habían superado a Italia por 15-5. El otro conjunto argentino que participó en el certamen, Pumpas XV B, finalizó decimosegundo. Esta fue la segunda edición de la Copa del Mundo de rugby adaptado organizado por IMAS (International Mixed Ability Sports). La anterior presentación había sucedido en Inglaterra, donde la Argentina también participó. El juego se rige según el reglamento oficial de World Rugby, con la única diferencia de que en el scrum no se puede empujar y no se pueden jugar penales ni lines rápidos. La práctica de esta disciplina les permite a los jugadores sentirse incluidos y mejorar su calidad de vida, sintiéndose protagonistas en su seno familiar, en su club y en su equipo. Daniel Fernandez, mentor e ideólogo de "Rugby Inclusivo Banco Hipotecario" comenzó en el año 2011 con este proyecto, teniendo como objetivo principal integrar a los chicos con Síndrome de Down a la vida social y deportiva del club. Debido al desarrollo con creces de este proyecto, fue ahí cuando se creó XV PUMPAS XV MIXED ABILITY RUGBY ARGENTINA, que inició sus actividades a comienzo del 2016 con un partido en el club Banco Hipotecario Rugby.

pumpas2

Regionales:

Javier Asad campeón del mundo de Rugby adaptado con los Pumpas XV

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: