El Radio Club Campana, prestó su apoyo al XXVIII Gran Premio de la República del año 1949 y desde sus instalaciones transmitió la información cronométrica de los corredores en su última etapa. Paso de los libres. Ingeniero Maschwitz, con un recorrido total de 11.035 km en su doce etapas. El ganador fue Juan Galvez (Ford), 2º Juan Manuel Fangio (Chevrolet), 3º Oscar Alfredo Galvez (Ford), 4º G. Maineri (Ford), 5º Jorge Descotte (Chevrolet). Ellos y otros destacados deportistas, pasaron por las puertas de la cunda del Primer Automóvil Argentino don Manuel Iglesias. Los Galvez, dos genios. Oscar vencedor de la citada competencia en los años 1939, 1947, 1954, 1960/61, Juan 1949, 50/51, 1956 y 1958. En varios años las "cupecitas" del ayer estuvieron de visita en suelo campanense. Y la grata presencia de estos autos me trajo innumerables recuerdos. En las décadas del 40 y del 50, las temporadas de Turismo Carretera, solían culminar con un Gran Premio y ciertamente eran grandes, sus varias etapas recorrían buena parte del país y a veces del exterior, se anotaban más de 100 coches y duraban hasta dos semanas. La gente del interior deliraba con la llegada o el paso de los pilotos. Recuerdo cuando en el lugar denominada "La Cremería", siendo niño, vi pasar a las "cupecitas" al igual que mucha gente por la entonces angosta Ruta Nacional Nº 9. Rápidamente los adultos se perdían en el camino. De nuevo la monotonía, a esperar el año siguiente y rezar para que el Gran Premio volviera a pasar de nuevo por el pueblo. Cupecitas y recuerdos de Juan M. Fangio, Domingo Marimón, Víctor García, José Daly, Tadeo Taddia, Ernesto Blanco, Angel Lo Valvo, Rosendo Hernandez, Juan Garavaglia, Jorge Descote, Remo Gamalero, Félix Peduzzi, Alberto Logulo, Marcos Ciani, Raimundo Caparrós, Daimo Bojanich, Ernesto Petrini y una lista interminable. La gente de nuestros pagos, pudo compartir gratos momentos con la visita que nos hicieron por diferentes motivos, Carlos Menditeguy, Dante Emiliozzi, Daniel Musso, Esteban Solian, Rubén Roux, Juan Manuel Fangio, Juan C. Navone y Angel T. Rienzi entre otros pilotos destacados. Cómo olvidar ese TC del ayer, que fue ruidoso y colorido. Devorador de distancias, imparables en los más peligrosos caminos. El que también supo del dolor, del llanto, de la muerte de notables valores como Ricardo Risatti, Eusebio Marcilla, Juancito Galvez. Y Oscar Cabalen, por citar tan solo cuatro nombres de una lista que lamentablemente también es numerosa. Aquellos autos de los años 50 para dar con un parámetro empezaban por ser fuertes para poder soportar todo lo que les esperaba en el camino. Rígidos. Duros. Hasta cuadrados. Casi siempre pesados. Tiempos, en los que tímidamente Juan Carlos Navone empezó a ponerles "colitas" a las fugas de su auto. Carlos Pairetti, representante nato de una época dorada del TC, paradigma de la popularidad, llegó a la cumbre de su carrera en el ámbito nacional al ganar con el famoso modelo denominado El Trueno Naranja el Campeonato 1968. El trueno era una innovación mecánica superadora de las nostálgicas cupecitas que aún dominaban el panorama de aquel TC a pesar del embate modernizador de coches como el Chevitú de Cupeiro, la Garrafa de Andrea Vianini, los Torinos que en el ´67 ya habían modificado la estética de la categoría. En el año 1984 nace la Asociación de Turismo Carretera del ayer. Esta Asociación, fundada sin fines de lucro, tiene por objetivo evocar autos y pilotos que hicieron grande al TC con su presencia y su espíritu, deportivo, forjando una historia que hoy sigue vigente. A partir de ello se crea una categoría conformada por automóviles modelos cupé, existentes entre los años 1934 a 1948. Desde hace un par de años y teniendo al presidente del Club 1º Automóvil Argentino Manuel Iglesias, Juan Carlos Rizzo, como precursor del rescate de las "Cupecitas" del ayer, varios amigos "tuercas" de la localidad se han dedicado a la ardua tarea de armar ese tipo de modelos y así poder participar de las pruebas de la categoría. Entre otros Adrián Chiorazzo, Roberto Fioranelli, Santos Repulles, Juan Rizzo y Juan Sanguinetti, compitieron en la misma. Y una, mención especial para el último de los nombrados, quien teniendo como copiloto a su hija Mariana se consagró Campeón Argentino de TC Histórico, temporada 2004. Siendo esto un motivo de orgullo más la rica historia de este deporte en Campana. El viernes 6 de setiembre de 1996, fui invitado a la inauguración de la muestra del artista plástico José M. Villafuerte "El arte del automóvil" que se llevará a cabo en nuestra ciudad. Realmente me encontré ante un verdadero maestro de la pintura. Ver las Cupecitas de Juan Gálvez, Juan M. Fangio, Dante Emiliozzi y Juan Manuel Bordeu, me pareció revivir aquella época dorada de los Grandes Premios que recorrían nuestra querida patria. Hoy, junto a la emoción tan nuestra, de ser cuna del Primer Automóvil Argentino, quise evocar ese pasado y unirlo a este presente el cual realmente nos muestra lo lindo que es este deporte en sus 80 años de vida. Aclaración: con referencia a los corredores que nos visitaron, menciono a alguno de ellos que estuvieron íntimamente vinculados con las "Cupecitas".

14º vuelta de Tandil año 1966, Juan Manuel Bordeu





Juan Sanguinetti



Por el Camino del Recuerdo:

Las Cupecitas

Por Hector Taborda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: