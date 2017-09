La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Atletismo:

Hoy se corrió la maratón 10K de Tenaris

La largada tuvo lugar a la hora prevista. No se suspendió a pesar del mal tiempo.







La largada estuvo prevista a las 10 de la mañana, tanto para los 10K como para la prueba de 3K. No se suspendió por la lluvia. COBERTURA AL INSTANTE DEL EVENTO: Nuestro articulo con la cobertura en LADFM http://lad.fm/LADdigital/3609/version000 ARTICULO ORIGINAL EN EL DIARIO DE PAPEL: Una de las más tradicionales citas deportivas de nuestra ciudad se realizará hoy, desde las 10 de la mañana, cuando se marque el inicio de los 10K Tenaris. Será la 14ª edición de esta prueba que se divide en dos: los 10 kilómetros que recorren gran parte del casco céntrico y los 3 kilómetros que tienen un sentido competitivo también, pero sobre todo una gran participación familiar que completa este trazado reducido caminando, en bicicletas y hasta con cochecitos de bebé. Los inscriptos podrán retirar sus remeras y chips de 7 a 9 horas en el gimnasio del colegio Dante Alighieri. Allí también se estarán recibiendo alimentos no perecederos para las cuatro instituciones beneficiarias: Comedor Club Malvicino y Merendero Panza Llena Corazón contento del barrio Dignidad de Zárate y Comedor Proyecto "Ruge" y Comedor Padre Anibal Di Francia de Campana. El año pasado se registró una participación récord de 6.500 corredores inscriptos. El premio mayor se lo llevó Alexis Pensa, quien repitió el triunfo de 2015, esta vez con tiempo de 33m38s. El podio lo completaron Leonardo Micieli (34m02) y Nicolás Méndez (36m02). Mientras que entre las Damas celebró Mariana Mendiburu, con un tiempo de 39m 51s.. En este 2017, y tal como sucedió en ediciones anteriores, además del podio para los corredores que lleguen en los primeros lugares, habrá premio para aquella escuela con la mayor cantidad de alumnos participantes. Por eso, es importante que todos se registren en el stand correspondiente. TRÁNSITO. Por la carrera, algunas calles estarán cerradas desde las 5 de la mañana, por lo que la circulación en el casco céntrico puede verse dificultada. Para aquellos que lleguen en auto hasta la zona de la largada, habrá estacionamiento habilitado en el predio contiguo a la Tenaris University Residence (en Av. Mitre y Balcarce).

Al cierre de la edición de papel se esperaban más de 6 mil corredores.





FOTO DE LA LARGADA DEL AÑO 2016. COMO SIEMPRE, TIENE LUGAR EN LUIS COSTA Y BALCARCE. TRANSMISIÓN DE AUDIO EN VIVO Los 10K Tenaris tendrán transmisión en vivo por Radio City Campana (FM 91.7 Mhz), que estará siguiendo en directo el desarrollo de la tradicional prueba. La emisión, que comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la entrega de premio, contará con la conducción de Ricardo Stecconi y los relatos del "Colo" Martínez. Y podrá escucharse en todo el mundo a través de www.radiocitycampana.com. [VIDEO] Meta cumplida: Los 10K Tenaris "pisó fuerte" en la ciudad de Campana. Pese al mal tiempo q.. https://t.co/GN8E58DzDk #OcioyDiversión — LAD.FM (@LADdigitalFM) 3 de septiembre de 2017

