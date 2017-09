La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Primera D:

El Auriazul estuvo dos veces en ventaja gracias a sendos goles de Michel Bustamante, pero no pudo sostener la diferencia y terminó 2-2 como local en su primera presentación del campeonato. En la próxima visita a Yupanqui. Con la bronca de no haber podido sostener dos ventajas parciales, pero con la satisfacción de haber cumplido una buena presentación en su debut en esta nueva temporada. Con esas sensaciones terminó ayer Puerto Nuevo luego del empate 2-2 frente a Central Ballester como local por la primera fecha del campeonato de la Primera D. El equipo de nuestra ciudad mantuvo la base de la última campaña y eso se notó en su funcionamiento general, más allá de situaciones lógicas para un primer partido de temporada y las irregulares condiciones del campo de juego del estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El Auriazul mostró su mejor versión cuando estuvo ordenado, achicó espacios y pudo hilvanar pases consecutivos tras recuperar el balón. Fue entonces cuando logró desbordar por derecha, sector por el que gestó ambos goles gracias al empuje del tándem Rodríguez-MacIntyre y el oportunismo de Bustamante para liquidar las dos ocasiones que tuvo. En el debe le quedó la falta de aplomo para defender esas ventajas, porque con la diferencia a favor fue un equipo más vehemente que ordenado para marcar. En esos momentos sufrió mucho las pelotas paradas que llegaron por lo alto a su área y también el no aprovechar algunos contragolpes claros que tuvo a su favor. Ahora tendrá una semana para analizar su actuación puertas adentro, corregir errores y apuntalar fortalezas de cara el encuentro que tendrá el próximo sábado frente a Yupanqui en cancha de Barracas Central, un escenario que puede ofrecerle ese "piso" que está buscando para desarrollar su mejor versión futbolística. EL PARTIDO Sin poder contar con Antoni Rodríguez (cuatro fechas de suspensión), Kevin Redondo (debía cumplir una fecha por acumulación de amarillas) y Orlando Sosa (lesionado), el DT Carlos "Bocha" Hernández optó por una formación en la que apenas aparecieron dos nombres nuevos respecto a la pasada temporada: Sergio Robles como lateral izquierdo y Germán Aguila (juvenil de 19 años de Villa Dálmine) como máxima referencia ofensiva. Así se mantuvo el esquema (4-4-1-1) y la idea de juego del pasado campeonato. Y el arranque fue bueno para Puerto Nuevo, porque Sosa y Bustamante se paraban cerca de Díaz como interiores, achicando espacios y permitiendo que Rodríguez y MacIntyre tuvieran libertad para trepar por derecha. Además, a pesar de su juventud, Águila se movía bien y no era absorbido por los centrales visitantes. Al mismo tiempo, ese inicio también mostraba que la principal arma de Central Ballester era el juego aéreo, aun a pesar de sus intentos de salir jugando prolijo desde el fondo. Pero lo dicho: el que golpeó primero fue el Auriazul. MacIntyre robó un balón, desbordó por derecha y lanzó un centro que pelearon Roldán y Águila, pero que tras el rechazo quedó en poder de Bustamante, quien desde el borde del área prefirió darle más ubicación que potencia a su remate y así logró meter el balón bombeado sobre el segundo palo del arquero Pérez. Iban 12 minutos y el gol aceleró a ambos. A Puerto Nuevo en su afán por presionar y al Canalla en la búsqueda del arco de Ponce De León. Entonces, el equipo de nuestra ciudad fue más vehemente para disputar el balón, pero ya no tan inteligente para ocupar espacios. Y eso lo pagó a los 23 minutos, cuando Ballester filtró dos pases seguidos por el centro del campo entre Sosa y Díaz y así logró generar los espacios para que Ybares se desmarque de Colombo y pueda definir cruzado para establecer la igualdad. Tras el empate, el "Portuario" recuperó su mejor versión. Y volvió a mostrar tranquilidad. Entonces, en los minutos siguientes generó acciones positivas: una gran jugada de Sosa que no pudo capitalizar Águila; y también una contra que Roldán no definió bien. La tercera fue la vencida: Rodríguez le abrió la banda a MacIntyre, quien llegó hasta el fondo y metió un centro bajo que cruzó toda el área chica y encontró la aparición de Bustamante solo por el segundo palo. Tras el 2-1, Ballester volvió a reaccionar, pero chocó contra un Puerto Nuevo que pudo controlar un trámite que se empezó a calentar a partir de las constantes fricciones (amonestados Sosa y Boumerá en ese lapso). Así, recién sobre el final de la primera parte la visita acercó peligro real. Primero con un tiro libre de Uñate al que respondió Ponce De León; y después, con un cabezazo de Ybares que Sosa despejó en la línea. En el complemento se acentuaron las fricciones y el juego prácticamente no tuvo fluidez. En ese contexto, cada pelota parada era una ilusión para la visita. Incluso los saques laterales que Uñate lanzaba al corazón de área. De hecho, uno de esos envíos generó la igualdad, cuando toda la defensa Auriazul se quedó a la espera de un rechazo, mientras el ingresado Velázquez atropelló el balón y estableció el 2-2. De allí hasta el final no pasó mucho más. En Puerto Nuevo, Águila fue quedando cada vez más aislado, mientras Ballester no mostraba ideas para quebrar el bloque defensivo del local. Por eso, recién a los 43 volvieron a sacudirse los corazones "portuarios". Fue cuando Bustamante ganó una pelota que sobró a los centrales visitantes y, apareado por Rojas, metió un taco que dejó a Águila mano a mano con el arquero Pérez, quien le achicó rápidamente, obligándolo a enganchar. Y esa acción permitió que Marengo evite el gol cuando el juvenil se aprestaba a definir con el arco vacío. Después se fue expulsado el ingresado Marcelo Dorregaray por doble amonestación y, ya entonces, sólo quedó tiempo para el pitazo final de Lucas Brumer que sentencio el 2-2 con el que terminó el partido. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa, Gustavo Roldán; Michel Bustamante; y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Brian Aguirre, Joaquín Montiel, Eliseo Aguirre, Octavio Ábalos, Marcelo Dorregaray y Alexis Merlo. CENTRAL BALLESTER (2): Rodrigo Pérez; Leonardo Lenciza, Iván Rojas, Emmanuel Marengo, Facundo Uñate; Walter Delgado, Emanuel Russo, Brian Fassone; Nicolás De Benedetti; Nicolás Pérez y Sebastián Ybares. DT: Luis Orquera. SUPLENTES: Marcelo Sánchez, Fernando Gelenchir, Leandro Doval, Enzo Ventecol, Franco Velázquez, Juan Sbarra y Raúl Córdoba. GOLES: PT 12m Michel Bustamante (PN), 23m Sebastián Ybares (CB) y 29m Michel Bustamante (PN). ST 13m Franco Velázquez (CB). CAMBIOS: ST Velázquez x Delgado (CB) y Ventecol x Fassone (CB); 17m Dorregaray x Sosa (PN), 22m Gelenchir x Lenciza (CB) y Merlo x Roldán (PN); y 29m B. Aguirre x Boumerá (PN). AMONESTADOS: Sosa, Boumerá y Colombo (PN); Lenciza, Russo e Ybares (CB). EXPULSADO: ST 44m Marcelo Dorregaray (PN) –por doble amonestación-. CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Lucas Bremer.

Tras el desborde de Macintyre, Michel Bustamante llega para marcar su segundo gol de la tarde y establecer el 2-1 parcial cuando se jugaban 29 minutos del primer tiempo.





TADEO MACINTYRE FUE CLAVE EN LOS DOS GOLES DE PUERTO NUEVO.





TODOS LOS ABRAZOS PARA MICHEL BUSTAMANTE, TRAS EL PRIMER GOL AURIAZUL DE LA TARDE.





PARADOS: AGUILA, COLOMBO, RODRÌGUEZ, MACINTYRE, BOUMERA Y PONCE DE LEÒN. ABAJO: ROBLES, SOSA, BUSTAMANTE, DÌAZ Y ROLDAN. LOS 11 TITUALRES EN EL DEBUT DE PUERTO NUEVO ANTE CENTRAL BALLESTER (ANDRÉS RAJOY RIVA).





GERMÁN ÁGUILA DEBUTÓ EN PRIMERA DIVISIÓN. SE SUMÓ DESDE LA CUARTA DE VILLA DÁLMINE.

#Ahora | En 12m del PT, Puerto Nuevo le gana 1-0 a Ctral Ballester con gol de Michel Bustamante. pic.twitter.com/6sp2hXE34k — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de septiembre de 2017 #Ahora | PT 30m: Puerto Nuevo gana 2-1 por un doblete de Michel Bustamante. Ybares había marcado el empate transitorio para Ballester. pic.twitter.com/rIK55sDSdw — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de septiembre de 2017

