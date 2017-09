La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Se realizó la Expo UNLu 2017







Alumnos y docentes participaron este jueves de la jornada que se llevó adelante por tercer año consecutivo. "Esta es una manera de atender a los aspirantes y a los alumnos", remarcó Carla Echazarreta, Directora del Centro Regional Campana. Con un día soleado y gran entusiasmo, el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) recibió a diferentes escuelas de nuestra ciudad, que a través de sus alumnos participaron de una nueva edición de "Expo UNLu", la muestra que les permite conocer en profundidad y detalles las diferentes opciones que brinda esta Casa de Estudios. "Mostramos las carreras muy consolidadas en la zona como la Licenciatura en Información Ambiental, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Administración y la Licenciatura de Contador Público", señaló Carla Echazarreta, Directora del Centro Regional Campana. Para la exposición se instalaron stands de cada carrera, en los que los visitantes pudieron interactuar con graduados, docentes y alumnos. También se organizaron charlas sobre becas y talleres de orientación vocacional y de confección de Curriculum Vitae. Así, cada alumno que visitó las instalaciones encontraba desde temas relacionados con la Secretaría de Empleos y Pasantías, Servicio Social con las becas, área de Salud y Deporte hasta también información sobre Intercambio Internacional. Echazarreta hizo hincapié en este último punto: "Siempre fomento con mis alumnos este tema, ya que es en el tercer año de la carrera que se puede hacer y hay proyectos muy interesantes". La Directora del CRC agradeció a todos los que se acercaron y se mostró sorprendida por la gran convocatoria. Además destacó el aporte que desde el Municipio realizaron la Directora de Educación, Milva López Pereyra, y el Directora de Campana Joven, Iván Gómez, quienes ayudaron con el transporte para los adolescentes. Entre otros establecimiento, visitaron el predio universitario la Escuela Secundaria de Río Luján, la Escuela Normal, el Colegio Emanuel, el Colegio Dante Alighieri, la Escuela Media 3 y la Escuela Media 1. "Esta es una manera de atender a los aspirantes y a los alumnos. Uno está porque existen los alumnos y nosotros nos debemos a ellos", remarcó Echazarreta, quien reveló dos proyectos a futuro para el Centro Regional Campana: "Deseo que se cumplan prontamente el traer dos carreras. Se está trabajando mucho, no es sencillo. Somos una universidad pensada en forma regional, hay que atender las necesidades y vincularnos con la realidad de la región que es distinta a otros Centros Regionales como los de Chivilcoy, San Miguel o San Fernando. El Dr. Oscar Trujillo está negociando la idea de traer la Licenciatura en Historia. Luego se piensa en Logística", explicó. LOS STANDS Y SUS PROTAGONISTAS Al aire libre estaban dispuestos todos los stands; en el de Comercio Internacional estaba Stella Grandoli, quien a la hora de pararse frente a los estudiantes comentó "experiencias a la hora de ingresar a la Universidad y cómo nos desarrollamos" en ese ámbito. "Muchos creen que será muy complicado. Nosotros a la hora de ingresar no tuvimos esta oportunidad", contó. Por su parte, la Licenciada Sandra Pérez, Jefa del Departamento de Servicio Sociales de la Universidad, detalló: "Tenemos becas estudiantiles, pasantías, becas de salud, de servicio social. La Universidad ofrece becas a cualquiera de las carreras, hay distintos tipos en ayuda material o ayuda económica y la inscripción ya está abierta". Siendo alumno secundario el único requisito es no adeudar materias. Luego agregó "la Universidad hace trabajar según la necesidad del estudiante. La evaluación que se hace solamente es socio-económica". Andrea Álvarez hace 20 años que es docente en la Universidad, pero tuvo su primera vez en la "Expo UNLu". Toda su orientación es hacia la carrera de Administración, aunque actualmente es docente de Comercio Internacional. "Lo que más preguntan es dónde voy a poder trabajar y en qué lugares", reveló. "Se trata de ver el perfil, ya que la salida laboral es muy amplia", agregó. En el stand de la Subsecretaría de Intercambio Internacional de Estudiantes, LAD dialogó con Pamela Goenaga y Jésica Najles, quienes explicaron las oportunidades que brinda esta área: "Es para que tengan una experiencia de cómo cursar un cuatrimestre en el exterior. Ver cómo se manejan en otras universidades, la cultura y el aprendizaje", remarcaron. Para ello se tiene que cursar mínimo tres materias y cuando vuelven se les reconoce académicamente en su Universidad lo realizado. Los intercambios más comunes son a México, Colombia o España. "Lo que más preocupa e indagan es la forma de financiamiento, pero también hay que pensar que es algo que se agrega al currículum", destacan.

EL STAND DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL, UNA DE LAS OPCIONES QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÀN.





ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS DE NUESTRA CIUDAD VISITARON LA EXPO UNLU 2017 REALIZADA EN EL CENTRO REGIONAL CAMPANA.





LA MUESTRA SE REALIZÓ EL JUEVES EN EL PATIO DEL CENTRO REGIONAL.





CARLA ECHAZARRETA ADELANTÓ QUE ESTÁN TRABAJANDO PARA TRAER A CAMPANA LA LICENCIATURA EN HISTORIA Y LA CARRERA DE LOGÍSTICA.

