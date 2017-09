La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Para la concejal García, ”este Gobierno no habla” de la crisis económica de la ciudad







Lo sostuvo al hacer referencia a la apertura de tres comedores escolares en distintos barrios de Campana. Dijo que Cambiemos "tiene el hábito de tratar de disimular los síntomas del efecto de sus políticas económicas". La concejal justicialista Olga García se refirió a la apertura de tres comedores barriales que fuera anunciada por el Municipio y que, según la edil, "surgen a partir de la situación de crisis económica de los sectores más humildes provocada por medidas económicas durante la gestión del gobierno actual". "El Lubo, La Josefa y Las Praderas son barrios tradicionales de nuestra ciudad en los cuales el Municipio anunció la apertura de comedores infantiles que se realizarán los sábados", comentó la edil, quien señaló que dicha iniciativa "rue refleja la compleja situación económica que afecta, principalmente, a sectores vulnerables de Campana". "Este hecho nos transmite el diagnóstico de crisis alimentaria en los sectores humildes de nuestra ciudad que venía siendo atendido desde hace varios meses por comedores pertenecientes a sectores políticos, sociales, que debieran contar con apoyo económico estatal. Y por supuesto, desde los comedores escolares que se brindan en las escuelas públicas en las que sin duda se perciben estas situaciones", sostuvo García. En este sentido, consideró "valiosa la existencia de servicios alimentarios que surgen a partir de la situación de crisis económica de los sectores más humildes que fue provocada por medidas económicas durante la gestión del gobierno actual". "De esos problemas tan profundos el oficialismo ni habla, porque tiene el hábito de tratar de disimular los síntomas del efecto de sus políticas económicas que apuntan a enriquecer más aún a sectores reducidos de argentinos o extranjeros caracterizados por el único objetivo de enriquecimiento y profundizar el síntoma de debilitamiento de la mayoría de los argentinos disminuyendo su nivel de vida por salarios bajos y falta de trabajo. Ya aumentó también la mortalidad infantil y sufren los jubilados la falta de cobertura desde el PAMI de medicamentos indispensables para su supervivencia", añadió. Es por ello que para la concejal García, "ésta situación es la que se ha visto reflejada en los últimos resultados electorales". "Les ha disminuido el apoyo electoral de estos sectores que habían creído sus promesas de hacer desaparecer a pobreza. Ya no se habla en el oficialismo de ese tema. La pobreza continúa creciendo y no hay medidas gubernamentales cuyo objetivo sea justamente mejorar la distribución de la riqueza y la situación económica de nuestro país", concluyó.

García señaló que el Gobierno tiene el hábito de tratar de disimular los síntomas del efecto de sus políticas económica.



Para la concejal García, ”este Gobierno no habla” de la crisis económica de la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: