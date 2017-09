"Entre la fantasía de algún proyecto y la realidad hay un espacio que se llama gestión", resaltó. "Intenta subirse a los logros del intendente demostrando que siempre intenta sacar ventaja", destacó la edil de Cambiemos. Luego que en las ultimas horas se conocieran declaraciones del ex concejal Cantlon sobre un supuesto logro suyo en la llegada de la oficina de Gas Natural a Campana, y también su insistencia con un proyecto de solución a la problemática de la rotonda de Mc Donald´s, la concejal de Cambiemos Noemí Pérez cuestionó el constante "oportunismo" del candidato. "Entre la fantasía de algún proyecto y la realidad hay un espacio que se llama gestión, por eso es llamativo ver a este ex concejal presentar proyectos que son imposibles y que nunca explica como se podrían llevar a cabo, como el caso del de la Rotonda, que ahora si tendrá solución pero por las gestiones del intendente gracias a un trabajo serio que llevó muchos meses de dialogo con las autoridades nacionales", resaltó. "Intenta subirse a los logros del intendente demostrando que siempre quiere sacar ventaja, no es bueno para los vecinos alguien así", destacó. "Hay políticos que le mienten deliberadamente a los vecinos solo con el objetivo de lograr un voto más. Nuestro intendente y todo el equipo de Cambiemos trabajamos con hechos, cumpliendo cada promesa. Obviamente hay temas que llevan más tiempo pero se logran los objetivos propuestos", resaltó la concejal Noemí Pérez.



La concejal Perez cuestionó el ”oportunismo de Cantlon” y ”sus constantes mentiras”

