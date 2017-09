Una, te pido

Hacé de cuenta que hoy me levanté neoliberal, aspiracionalmente enamorado de los ricos y votante fiel de la coalición "Cambiemos". La primera pregunta que me haría es: ¿Por qué mi querido Presidente me pone todos los días a prueba? Ya le demostré en las urnas en 2015 que quería un cambio. Pero desde ese 10 de Diciembre, Mauri no para de ponerme a prueba. Y no hablo de su patética danza en el balcón de Casa Rosada, o de la vergüenza ajena (y preocupación) que generó Gabriela Michetti cantando de punta a punta "No me arrepiento de éste amor".

Mi presidente me sube todas las tarifas. Hoy pago el gas en cuotas y además lucho contra todos los ignorantes que no se dan cuenta que ya era momento de "sincerar" las boletas. Mi presidente me saca el subsidio al transporte y me tengo que bancar al "choriplanero" que me diga en la cara que no puede viajar al trabajo.

Tras cartón, cierran miles de PyMEs y yo, que te voté y leo que extasiado qué glamorosa es nuestra primera dama, tengo que ver un desfile de "grasas" pidiendo trabajo en la Plaza de Mayo o haciendo una fila récord en la parroquia de San Cayetano.

La ley de 2 x1 para genocidas era una reparación histórica a gente que honró sobradamente el uniforme que portaba, ¿Porque tanta bulla? Las escuelas cerradas por paros, me pusieron en la obligación de tirarme en contra a todos los docentes publicando en mi facebook, "Quiero que se luche con los chicos en el aula" (cosa que no solucionó nada, pero hay que reconocer que los docentes son todos unos vagos y tienen demasiadas vacaciones). Eso sí Mau, una picardía la paliza que les diste en plena Plaza de Mayo en vivo y en directo para todo el país.

Pero bueno, abajo los problemas y arriba la alegría. Te perdono todo, mientras me prometas que la próxima condonación de $70.000 millones a tu papi la hagas pensando en nosotros. "Juntos es posible". Genial la receta neoliberal de los ‘90 que ha solucionado absolutamente todos mis problemas. Picarón: llevaste el dólar de $8,50 a $18, pero nos coloca en el mundo, bien ahí.

Te cuento: Los jubilados están contentos ya no necesitan los medicamentos del PAMI que antes consumían en forma gratuita. Sin dudas, la reparación histórica fue espectacular. Le diste a los abuelos un vuelto de lo que les correspondía, aunque igual es mucho. Que laburen hasta los 70 esos vagos, cada vez tardan más en morirse. Aparte, ya era hora que alguien les saque las pensiones a los discapacitados. Hay que "la-bu-rar".

Gran jugada, festejar un triunfo en las PASO, que en realidad fue una derrota y apareció chiquito 15 días después. Buenísima estrategia, se las voy a contar a mis nietos. Quizás quedamos "bananeros" para el mundo, pero no podemos permitir que festeje "la Kretina" ¿Se piensa que va a volver por la gente la votó?

Mauri, sos un grande: Terminaste con los choriplaneros, la grasa militante, los cabecitas negras. No se ven. Y no pierdas tiempo con el temita de este hippie, Santiago Maldonado. Tampoco entiendo que empatía puede generar un joven con ideales de libertad, desaparecido en confuso episodio con intervención del Estado. Tanto lío por una desaparición forzada, ¡Uff! ¿A quién no se le escapó un sopapo, algún culatazo mal dado alguna vez? Mantequita de mierda…

Durante el partido Uruguay-Argentina del jueves, luego a cada jugada de riesgo no concretada la cámara ponchaba al DT Jorge Sampaoli. El debutante miraba al cielo y podía leérsele sus labios: "Una te pido".

Además de "la dinámica de lo impensado", dicen que el fútbol, como deporte, es una gran metáfora de la vida misma. Amigo macrista: según nuestro presi, metafóricamente el DT de todos los argentinos, tenemos conduciendo el país al mejor equipo de los últimos 50 años. Amigo del "país normal", "juntos", "haciendo lo que hay que hacer" miremos al cielo como el pelado Sampaoli y pidamos una. Ya es hora.

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi