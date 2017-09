La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Para los Vecinos:

La oposición es una fábrica de excusas

Por Carlos Cazador









Durante la última sesión del Concejo Deliberante, fuimos testigos una vez más de cómo los concejales de la oposición, lejos de preocuparse por ejercer un control serio y desinteresado de la gestión municipal, no paran de poner palos en el camino buscando réditos políticos. Ya se: te estarás preguntando de qué me sorprendo. Pero siendo sincero, pensé que este clima electoral apelaría a nuestro lado más responsables, exigiéndonos mejores prácticas de cara a la comunidad. Es evidente, también hay que decirlo, que tal vez lo que sucede en el recinto del HCD poco les importe a los vecinos de Campana. De otra manera, estos ediles no se comportarían como lo hacen. Me refiero a su negativa por convalidar proyectos que son de absoluta necesidad para la ciudad, como el asfaltado de calles o la adquisición de aparatología de última tecnología para nuestro querido Hospital San José. Se puede presentar objeciones si se detectan irregularidades, pero lo que no se puede es demorar estos convenios sin letra chica porque, como dijeron, "no tuvimos tiempo para analizarlos". Esta es una excusa patética que lo único que deja al descubierto es una falta absoluta de interés por el crecimiento de nuestra comunidad. Porque si realmente estuvieran deseando más y mejores obras para Campana, ni bien llegaron los expedientes al HCD hubiesen levantado el teléfono o ido a las secretarias del Municipio pertinentes a solicitar información de los proyectos. Así lo hice yo, y con esos datos pude no solo acompañar sino fundamentar durante el debate mi posición. De cara a octubre, los vecinos deben reflexionar sobre qué tipo de concejales quieren en el HCD. Y es algo que debe despegarse de lo meramente ideológico. Si, nos puede gustar tal candidato, pero si carece de vocación de trabajo, estaremos tirando el voto a la basura. Para ser concejal hay que trabajar, leer, estudiar, analizar, comparar, chequear: no puede llegar el día de la sesión, sentarse en una banca y decir "no tuve tiempo". No tuvieron ganas, querrán decir. En las próximas elecciones, respaldemos con nuestro voto a todos aquellos que estén dispuestos a trabajar por la ciudad, a defender los interesas de los vecinos de cada barrio, a dar vuelta los proyectos hasta tener la absoluta certeza de aprobarlos (o no). Por favor, dejemos de llevar al HCD a gente displicente, sin compromiso ni responsabilidad. Políticos cuyo talento radica en la formulación masiva de excusas. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





