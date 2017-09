La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 La creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana

Por Dr. Oscar José Trujillo











Manuel Cáceres, creador de los Bomberos Voluntarios de Campana. El Intendente Manuel Cáceres, uno de los hombres más destacados de la historia política de nuestra ciudad, fue protagonista de un período trascendental del pasado de Campana. A su gestión como Intendente de Campana se debió, entre otros logros, la radicación de las empresas Dálmine SAFTA y Cometarsa, que cambiaron la fisonomía de la ciudad de manera permanente. Campana recuperaba la identidad industrial que alguna vez la había caracterizado, y que el cierre del frigorífico en la década del 20, había interrumpido. Capítulo aparte merecería la fundación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que a iniciativa del mismo Intendente, se concretó con la asistencia de una comisión de vecinos. Varios incendios registraban nuestra historia hasta el momento de la creación de la institución: en 1911 un incendio destruyó parte de las instalaciones del Frigorífico, y en 1924, otro incendio de mayores dimensiones, ponía fin a las operaciones de la industria más importante de la ciudad. Por supuesto, el mayor incendio que padeció nuestra ciudad fue el del 28 de Agosto de 1934 de la Compañía Nacional de Petróleo, que quedó grabada en la memoria colectiva como la mayor catástrofe de nuestra historia. A pesar de esos terribles antecedentes, Campana seguía sin tener un cuerpo permanente y propio de Bomberos. El 29 de Agosto de 1949, el Intendente rubricaba con su firma un libro de actas que inauguraba con estas palabras: "considerando que la formación de un cuerpo de Bomberos Voluntarios es una necesidad de esta población, he decidido reunir, en el Salón de Actos de la Municipalidad, el día 4 de Septiembre de 1949 a las 10 hs. a autoridades, gremios, industriales, instituciones, comerciantes, etc. (…) que Dios nos ilumine y ayude a llevar a cabo este anhelo de nuestro querido pueblo" Así, el Domingo 4 de Septiembre de 1949, se hizo realidad el proyecto, constituyéndose además una comisión provisoria integrada por el propio Intendente Municipal como Presidente Honorario; como Presidente, Vicente Demarco (comerciante) y el Dr. Ventura Cintas como Vicepresidente. El resto de la comisión reflejaba una constante de la forma de construcción política de Cáceres, que buscaba ampliar la participación en los actos de gobierno a corporaciones y representantes de las fuerzas vivas. Tal es así que integraban la misma el industrial Raúl Sautón; Rogelio Perrota, por el Sindicato de Obreros Ferroviarios; José Zibecchi, gerente del Banco Provincia; Luis Granata, por la Comisión Municipal de Cultura; Rafael Asís, en representación de las cooperativas locales; El Dr. Martín Becerra, Director del Servicio Materno Infantil; Mario Romano, por el Sindicato Unión Petrolera; Ramón Martínez, por la Unión Obreros de la Construcción y Hernando Crivelli, por la Sociedad Cosmopolita Obrera de Socorros Mutuos. La creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios respondía así a la veloz reindustrialización que vivía Campana por entonces, producto de una permanente y sostenida radicación de pequeñas, medianas y grandes industrias, y que generaban en la población una constante preocupación, quedando en la memoria colectiva de la población, guardadas las imágenes del terrible incendio de 1934, en que actuaron Bomberos de distintas localidades para enfrentar el siniestro. La primera sede del cuartel fue un inmueble lindero a la Comisaría, cedido en 1952 para que funcionara como primer cuartel. Ese año, el incendio de una máquina trilladora en un campo sembrado de trigo, sería el bautismo de fuego de la recién creada dotación, incendio que consumió varias héctareas de cereal y provocó daños por casi quinientos mil pesos. Al año siguiente el cuerpo vivió otro gran desafío: el riego de hundimiento de un barco cisterna cargado de combustible en el muelle de la ESSO. El "Manuelito´s" hacía agua en el muelle sin más esperanza por parte de la tripulación y de los propios técnicos de la empresa. Luego de 9 horas de intenso trabajo, se logró salvar el buque de un hundimiento seguro. En 1959, por medio de una suscripción comunitaria a un bono contribución, se adquirió el terreno de calle Colón, que hoy ocupa el cuartel. La piedra fundacional del edificio, construido en varias etapas, fue bendecida en 1961 por el Padre Roza, con la presencia de otro gran hombre de la política local, como Calixto Dellepiane.

El incendio de 1934 fue un trágico antecedente para la creación del Cuerpo.





El Intendente Dellepiane colocando la piedra fundacional del edificio de los Bomberos.





Tenemos el agrado dirigimos a Ud. a los efectos de invitarlos a la celebración del aniversario Nº 68 de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana y el décimo sexto de la Escuela de Cadetes "4 de Septiembre", a realizarse el día 4 de septiembre en la sede de la Asociación acorde al programa adjunto. Actos a realizarse 08:00 hs. Izamiento de la enseña patria en mástil de la institución. 10:00 hs ofrenda floral a depositar en la cruz mayor del cementerio local en homenaje a ex directivos, bomberos y socios de la institución. 11:30 hs. Recepción de autoridades e invitados. 12:00 hs. Apertura del acto.





