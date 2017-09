La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Escuela Normal; Caminando hacia los 100:

Circulo de Maestros Egresados

Por ex docentes y ex alumnos de la ENEC









Caminando hacia los 100 años (Cada vez más cerca!!!) Primera parte El 19 de noviembre de 1921 se reunieron en el local de la Escuela Normal, los alumnos de cuarto año (último del plan de estudios) con el propósito de formar una asociación que los mantuviera vinculados al abandonar las aulas y desde la cual realizarían una " obra moral, instructiva, educativa e higiénica". Resuelven designar una comisión provisoria, hasta tanto se cite a asamblea a los alumnos de cuarto año y a los primeros maestros egresados para la constitución definitiva de la asociación y redacción de sus estatutos. Fueron socios fundadores: Manuel Arenaza, Cecilia Berrino, Ana Camezzana, Elisa Cabrera, Leónidas Caissón, Lía B. Chévez, sara De Paoli, Antonia Granata, Isabel Gautero, Alicia González, Anastacia Inchausti Torres, Adela Pacheco, Delia Rey, Amelia Scornelli, Lucía Viboud, Juan Vega y Domingo Vota. La asamblea se realiza el 1 de diciembre con la asistencia de los alumnos de cuarto año y los primeros maestros egresados (en el año 1920), señoritas: Rosa Badino, Bertha Marquehosse, María Eusebia y señor Washington Desbouts. Señaláronse los principales fines de este Círculo, que pueden sintetizarse así: - Fundación de una escuela de mujeres - Realización de conferencias - Fundación de una revista - Conmemorar cada 15 de septiembre la creación de la escuela Quedó designada la primera comisión directiva que fue así constituida: - Presidente: Domingo Vota - Vicepresidente: Bertha Marquehosse - Secretaria: Lucía Viboud - Pro secretaria: Ana Camezzana - Tesorero: Leónidas Caissón - Pro tesorero: Washington Desbouts - Vocales: Amelia Scornelli, Rosa Badino y María Eusebia Torres Más adelante se resuelve cambiar el nombre del círculo, pasándose a llamar:" Círculo de Maestros egresados de la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa". En 1923 se inician los ciclos culturales. La primera conferencia fue pronunciada por el distinguido profesor Sr. Jacinto Cavenaghi. En 1924 ocupa la tribuna del círculo el eminente maestro Pablo Pizzurno, quien simpatizando con la obra realizada, en distintas oportunidades volvió a prestigiar estos actos. Ininterrumpidamente continuó el círculo realizando actos culturales, ya sea en los salones de la Escuela Normal, en el Club Social, en la Biblioteca Municipal, en el Salón Blanco del Municipio o en teatros locales, contando con la colaboración de personalidades locales, del país y del extranjero. Publicó una revista mensual "YUNQUE" desde 1935 hasta 1941 en que dificultades de distinto orden impiden que continuara apareciendo.



