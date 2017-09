Industria, brotes verdes y el silencio

P U B L I C







Jorge Bader

La construcción está mostrando un repunte significativo en los últimos meses. El sector de construcción pública viene empujado por la inversión central en obras viales. Campana no está ajena ya que lo vemos en el movimiento de maquinas y el asfalto o las reparaciones de calles que hacía años venían degradándose. Siempre se cuestiono la inversión pública porque termina modificando los indicadores de crecimiento a partir de obras que si bien generan un beneficio en cuanto al resultado y su impacto en la calidad de vida no producen el efecto derrame esperado en las economías locales. Convengamos que las compras en estos rubros son organizadas por fuera del circuito de nuestra ciudad. No mejora ni la venta de nuestros corralones ni nuestros proveedores de insumos de construcción domestica. Es decir que el impacto económico local es relativo en el caso de la obra pública segmentada. Pero el dato que si nos interesa es que también el sector de construcción privada está mostrando signos de repunte empujado por los créditos hipotecarios. En los artículos publicados esta semana en los medios nacionales se da cuenta de indicadores interesantes. El índice de actividad de la construcción (ISAC) ha crecido alrededor de un 20% lo cual es prometedor pero no alcanza a recuperar el nivel que perdió abruptamente en los últimos años. El año pasado había caído para la misma época un 23% aproximadamente. Lo interesante es la tendencia en crecimiento al amparo de estas políticas de promoción del sector. Por supuesto que el empuje mayor en la industria de la construcción lo está produciendo el crecimiento del consumo de asfalto que se duplico en la comparación interanual. Pero en general la industria de la construcción tiene un crecimiento promisorio del casi el 8%, El sector de construcción privada manifiesta signos de resurgimiento evidenciado en el dato que las escrituras de inmuebles crecieron un 20% en la Provincia en el último año y un 43% en la Capital. Esto sí, es un dato que tiene un impacto concreto en las economías locales ya que en líneas generales los insumos de construcción privada por el alto costo del flete entre otras cosas, hacen conveniente la compra local y movilizan los recursos humanos de la misma comunidad. El impacto de la construcción domestica es inobjetable. La pregunta que siempre me hago es si la gestión pública acompaña con la misma dinámica estos brotes verdes promisorios. Veamos este tema. Si el mercado cambia y el humor económico se ve motivado por el cambio de escenario global, el inversor de cualquier nivel desde el señor que quiere ampliar su casa en busca de algún espacio más cómodo o aquel que quiere invertir su capital o trasladar activos financieros del blanqueo de capitales a activos físicos, pretende operar con cierta celeridad. Esto no es Suiza donde las variables generales son estables en el tiempo hasta llegar al aburrimiento. Seguramente en Argentina puede pasar cualquier cosa menos la estabilidad que produzca precisamente aburrimiento. Esta dinámica tan cambiante del sector hace que las decisiones se tomen casi con criterio coyuntural. Pero allí es donde el sector publico con sus regulaciones y su burocracia aparece descolocado de la dinámica que exige el mercado. Si una vez que el escenario cambia y la situación es propicia, tenemos que someternos a largos procesos burocráticos de aprobaciones y tramitaciones la situación de inversión objetiva es muy probable que cambie porque, si hay algo que es constante acá, es la variabilidad de nuestros escenarios económicos. Ya pasaron dos años de gobierno local, estamos frente a la elección legislativa. El escenario de las PASO no fue el más alentador para el oficialismo a pesar del exitismo reinante. Con los indicadores de las PASO es probable que cambie la composición del Concejo Deliberante. Tenemos trabas reglamentarias que se deben replantear para dinamizar el sector de construcción civil domestica y sistemas de aprobación de planos y contralor de obras que se deben replantear y modificar. Y aun no lo tenemos en la agenda. En el mes pasado se entregaron 5085 millones de pesos en créditos hipotecarios, que se suman a un acumulado del último año de casi 11000 millones. La mayoría de estos créditos son a largos plazos, 20 y 30 años, y la tendencia es a seguir apostando al sector en la expectativa de llegar a los niveles crediticios de Chile donde los créditos hipotecarios representan un 19% del PBI y son un motor inobjetable de la economía, muy a pesar de que nuestro humilde casi 1% actual, esta tremendamente lejos de aquel estándar vecino. No descubrimos nada nuevo al decir que la construcción es la industria mas dinamizadora de la economía ya que moviliza múltiples sectores industriales y genera una rápida incorporación de personal en fuerza. Pero si este es el camino trazado, y lo que se viene, la pregunta es: ¿cómo se supone que nos vamos a adecuar al ritmo dinámico si la política crediticia se consolida? Si el escenario del Concejo cambia se supone que estos temas aun tomando estado deliberativo, sin ninguna mayoría parlamentaria, llevaran un rato de discusión y mientras tanto, el escenario probablemente vuelva a cambiar. Estamos en campaña y ningún político aborda este tema que tiene un impacto en la generación de empleo local, en la inversión inmobiliaria y en la generación de valor en activos urbanos, además de los impactos objetivos en la calidad de vida global y la economía domestica. ¿Seguiremos apostando al maná del cielo, la reestructuración circulatoria urbana y el mantenimiento en base a los subsidios provinciales o nacionales, o nos pondremos los pantalones largos y romperemos este silencio abrumador en la política de promoción del sector de construcción local a partir de una reformulación del Código de Planeamiento y las normativas de aprobación y contralor mas dinámicas que nos permitan rápidamente ver resultados objetivos en el crecimiento de nuestros activos urbanos?. Sería una pena perder esta oportunidad de hacer germinar y florecer los brotes verdes y aprovechar el viento de cola de este impulso inversor que permitiría capitalizar créditos hipotecarios rápidamente y dinamizar el sector de construcción civil local con las consecuencias económicas favorables que esto acarrea. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

Industria, brotes verdes y el silencio

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: