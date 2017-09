La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Vuelos y Vacaciones:

Viena

Por Lic. Guillermo Ceballos









Viena es un lugar que a quien se atreve a probar algo de ella, no podrá dejarlo jamás, llámese esto comida, atracciones, lugares turísticos e inclusive estructuras arquitectónicas que en este hermoso lugar pueden encontrar. Esta ciudad enamora con todo lo que hay en ella, ejemplo de ello es su comida: la influencia de otras culturas ha modificado el arte gastronómico hasta convertirse en una variedad enorme de platos procedentes de todas partes del mundo, que le ha dado a su cocina una variedad y distinción de valor incalculable. Hay muchos lugares que visitar en Viena, la capital imperial de la música clásica y una de las ciudades más bonitas de Europa. Considerada como una ciudad limpia, segura y con buenos servicios, Viena encabeza la lista de la ciudad con mejor calidad de vida casi cada año. En la capital de Austria podrán ver algunos de los palacios más impresionantes del mundo, visitar alguno de sus muchos museos, pasear entre grandes edificios y monumentos, relajarte en sus cuidados parques o probar su famosa tarta sasher en algún histórico café, entre otras muchas cosas. Intentaremos volcar en este poco espacio la enorme y larga lista de atractivos y sus cualidades. Es muy difícil resumir todo lo importante y tanto detalle de una joya como Viena en un espacio tan reducido. Palacio de Schönbrunn: fue la residencia de verano de la famosa Sissí Emperatriz y es uno de los lugares más increíbles que ver en Austria. Tiene enormes y cuidados jardines, en los que destacan las vistas desde la glorieta y un bonito jardín laberinto. El Palacio de Schönbrunn se encuentra a unos 8 kilómetros del centro, pero es de fácil acceso en metro, tranvía o bus. Una buena opción para disfrutarlo al máximo es reservar un tour por Viena con guía en español que incluye la visita al palacio. Uno de los mejores tours en Viena. Biblioteca Nacional Austriaca: es una de las bibliotecas más bonitas en el mundo y una de las mejores cosas que ver en Viena. Esta biblioteca de estilo barroco del siglo XVIII situada junto al Palacio Hofburg contiene más de 8 millones de documentos, entre libros antiguos, mapas y papiros de la Casa de Habsburgo. Destaca su gran Sala Imperial, rodeada de altas estanterías de madera llenas de libros y también sus estatuas, frescos y globos terráqueos antiguos. La Ringstrasse: es una avenida circular de más de 5 kilómetros que pasa por muchos de los edificios y monumentos más visitados de Viena. Esta calle que rodea el centro histórico, fue construida en el lugar de una antigua muralla que protegía a la ciudad. Además de recorrer la Ringstrasse, caminando pueden subir a un tranvía y disfrutar de las vistas de sus parques y edificios como la Ópera, el Parlamento, el Museo de Bellas Artes o el Palacio del Hofburg, entre otros. Palacio Belvedere: es otro de los grandes palacios imperiales de Viena. Este palacio de estilo barroco está compuesto por dos edificios, el Alto Belvedere y el Bajo Belvedere. Fue el palacio de verano del Príncipe Eugenio de Saboya y destaca por sus bonitos jardines de tres niveles con grandes fuentes. Merece la pena visitar además de los jardines el Alto o Superior Belvedere, convertido en museo que alberga obras maestras como "El Beso" de Gustav Klimt. El palacio se encuentra a media hora caminando del centro, aunque también se puede llegar fácilmente en metro. El Stadtpark: es el parque más famoso y otro de los mejores lugares que visitar en Viena. Uno de los lugares más bonitos del parque es donde se encuentra el monumento dorado a Johan-Strauss, un rincón que recomendamos no perderse. El parque fue abierto en 1862 en el centro de Viena, lo que le convirtió en un lugar perfecto para desconectar de la ciudad rodeada de naturaleza y esculturas de artistas famosos. La Catedral de San Esteban: es el edifico religioso más importante de Viena y también el lugar donde se celebró la boda y el funeral del genio Mozart. La iglesia situada en la céntrica Plaza de San Esteban se edificó sobre las ruinas de dos iglesias y destaca por su alta torre en forma de aguja desde la que se puede ver su característico tejado de azulejos y unas fantásticas vistas del centro de Viena. En el interior de la catedral no pueden perderse la imagen del Cristo crucificado, las Catacumbas, la Campana Pummerin y el Púlpito de Pilgram. Además, dentro de la catedral descansan los restos de gran parte de la Casa de Hasburgo. El Wiener Prater: es el parque de atracciones más antiguo del mundo y uno de los lugares que visitar en Viena más bonitos. Este parque de 1895 conserva algunas de las atracciones de aquella época perfectamente conservadas. La Noria Gigante es su símbolo y una de las atracciones a las que subimos para disfrutar de unas bonitas vistas del parque y de Viena desde sus 60 metros. El parque, situado en un gran espacio verde, tiene otras atracciones típicas como una montaña rusa, un tren fantasma, además de una extensa oferta de restauración. El Prater se encuentra a unos 3 kilómetros del centro y es de fácil acceso en metro. El Palacio Hofburg: el más grande y antiguo de Viena, es otro de los palacios más importantes que ver en Viena. El complejo es enorme e incluye además de las habitaciones imperiales, el Museo de Sisi, una iglesia, la Biblioteca Nacional Austriaca o la Escuela de Invierno de Equitación, entre otros. El palacio fue la residencia oficial de los Habsburgo durante mucho tiempo y ahora lo es del presidente de Austria. Ópera de Viena: es uno de los templos más emblemáticos de ópera a nivel mundial. En la ópera representa sus funciones la Ópera Estatal de Viena, una de las compañías con más prestigio. En el interior del edificio, de estilo renacentista, se puede recorrer con una visita guiada en español en la que los llevarán por muchas de sus salas. Si no les termina de encajar esta forma de visitarla, otra opción es comprar una entrada para alguna de sus funciones, los precios no son elevados. Hundertwasserhaus: Uno de los lugares más sorprendentes que visitar en Viena es la Casa del artista Friedensreich Hundertwasser. Las fachadas de colores con formas irregulares y con árboles saliendo de las habitaciones son una auténtica maravilla. En la planta baja podrán visitar un centro comercial con formas onduladas del mismo estilo, donde además podrán hacer algunas compras y llevarse algún recuerdo. Es recomendable visitarlo cuando vayan al Prater, ya que se encuentra cerca. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Viena

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: