La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Mitos Alimentarios: ”Los OGM” (Parte I)

Por Dr. Fernando Valdivia











Fernando Valdivia

¿Qué son los OGM? Se llama "alimentos genéticamente modificados" a aquellos alimentos producidos utilizando materias primas cuyo ADN (ácido desoxirribonucleico) ha sido modificado utilizando métodos de la ingeniería genética (llamados Organismos Genéticamente Modificados, cuya sigle es OGM, o GMO para las publicaciones en inglés). Si bien es cierto que en los últimos años este tema tomó relevancia pública, el debate científico y político en torno al uso de estos productos se dio especialmente en los años ´90. Los planteos giraban en torno al potencial impacto ambiental y al peligro para la salud de los consumidores. La controversia involucró a consumidores, agricultores, empresas de biotecnología, organismos de regulación, organizaciones no gubernamentales, movimientos de activismo y, obviamente, a científicos y sus centros de investigación. ¿Qué es el movimiento Anti-OGM? Son grupos activistas muy importantes actualmente que derivan de los originales grupos de presión en los momentos en que los debates científicos aún no tenían un claro ganador. Por aquellos años, estos activistas diseñaban feroces campañas, derribando góndolas y disfrazando alimentos a lo Frankenstein. Hoy en día, estos grupos se transformaron en movimientos empeñados en la identificación de los rótulos y las etiquetas de los alimentos con una leyenda que les asegure la procedencia. El hecho de no comprender los fundamentos básicos de la bioquímica y la genética los ha llevado a tener miedos infundados. Pero hasta aquí no hay nada nuevo respecto del tradicional modo de funcionamiento del marketing: diferenciar productos confiriendoles atributos que cierto segmento del mercado considera valioso, para cobrar un plus de precio por él. Tal como pasa con los "alimentos orgánicos", que analizamos hace algunas semanas. ADN: tabú y miedo Claramente, hablar de "manipular ADN" suscita, casi de inmediato, alguna forma de desconfianza o temor en los legos en la materia. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y es responsable de la transmisión hereditaria. Pero, aunque parezca un concepto innovador y disruptivo, el intercambio de material genético existe en la naturaleza desde siempre. Y el hombre los utiliza de manera artificial desde que inició el camino de la agricultura, con la domesticación de animales y vegetales para utilizarlos como cultivos, compañía o trabajo, realizando modificaciones en la estructura genética de muchas especies a través de técnicas de cruzamiento. Lo único nuevo que trae la biotecnología es que estos procesos de modificación genética, en lugar de ser al azar, pueden ser definidos con precisión, ya que la tecnología permite que se seleccione exactamente el gen (o los genes) que se quiere incorporar a otra especie, utilizando técnicas de ingeniería genética. Este es un punto clave, ya que la mayoría de las personas piensa que la modificación de los genomas empezó hace cinco minutos, cuando en realidad ha sido la base del desarrollo de toda la historia de la agricultura. Y es un proceso que en la naturaleza se ha dado desde siempre. ¿Hay peligro en el consumo de alimentos genéticamente modificados? El resultado de las discusiones científicas que se dieron en esta materia fue contundente: no existe ninguna evidencia que denote riesgos o peligros a la salud que pueda atribuirse al consumo de alimentos fabricados a partir de OGM. Esto significa que la introducción de un gen proveniente de una especie en otra, con el objetivo de lograr que la expresión del mismo genere los mismos beneficios que en la especie original, no tiene efectos comprobados negativos para la salud de quien consume ese alimento "genéticamente modificado". En la actualidad, la mayoría de los OGM son cultivos a los que se les ha "insertado" un gen que les permite mejorar su rendimiento, ya sea para tornarse más resistentes a enfermedades o para que aumenten su tolerancia a herbicidas. El futuro llegó, y la transgénesis abre enormes líneas de investigación y desarrollo, como las de mejorar el contenido de determinados nutrientes en los alimentos, reducir el potencial alergénico en otros, y hasta fabricar vacunas que puedan ser "aplicadas" simplemente comiendo una fruta. Estos ejemplos son sólo algunas de las muchas posibilidades que se abren. Por otro lado, estas tecnologías, si bien inocuas, han modificado por completo el modo de producción agropecuaria, trayendo consigo efectos e impactos negativos en el ambiente. Sobre todo esto escribiré en la segunda parte. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com

