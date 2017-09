Los Mercados de Carbono y el Acuerdo de París

El Gobierno Nacional recibió la semana pasada en Casa Rosada a Kristine Tompkins, fundadora y titular de la Fundación Conservation Lan Trust (CLT). Esta institución está dedicada a la creación y expansión de parques nacionales o provinciales para asegurar la perpetuidad de los procesos ecológicos y la evolución con las máximas garantías posibles. "La CLT también financia programas de protección de la vida silvestre, reintroducción de especies en peligro de extinción, restauración de paisajes, y programas de desarrollo local, en el área del ecoturismo, agroecología y educación ambiental. Además, la CLT designa fondos y solventa la construcción de acceso público e infraestructura con el objetivo de donarla las áreas naturales para su donación a los bonos provinciales o nacionales.

El Acuerdo de Paris (AP) busca mantener el aumento de la temperatura media mundial a fines de este siglo por debajo de los dos grados, con respecto a los niveles preindustriales. En teoría, eso requiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan entre el 40% y 70% al año 2050, comparado con los niveles del año 2010.

El AP prevé compromisos de emisiones menores por parte de cada uno de los países y mercados de carbono. El objetivo de los mercados es lograr que las reducciones de contaminación se hagan de la manera menos costosa posible, y que las naciones a las que le resulte muy caro controlar sus emisiones compren toneladas de carbono equivalente en otros lugares del mundo donde sea más barato.

El Protocolo de Kyoto (PK), al cual la Argentina adhirió, definió tres esquemas comercializables de emisiones. Argentina podría, por ejemplo, hacer reducciones de gases de efecto invernadero vía eficiencia energética, introducción de energías renovables o mejoras de tecnologías usadas en la industria, certificar dichas reducciones y venderlas a países que tuvieran compromisos cuantificables en Kyoto (los desarrollados y los que en esa época tenían economías en transición). Podemos agregar que la Agencia que se ocupa de estos temas en la Argentina aprobó alrededor de 60 de estos proyectos entre el año 2004 y el año 2012.

Hasta ese año (El último de los compromisos del PK) 4.000 proyectos en el mundo desarrollado habían sido aprobados por la Conservación del Clima, representado cerca de un billón de certificados de reducción de emisiones de carbono (CERs).

Hoy la situación es distinta. Hubo dos cambios básicos. Por un lado, hubo países, estados y regiones que crearon sus propios sistemas de permisos comercializables de carbono, que además se vincularon entre sí. En segundo lugar, tanto la Argentina como la mayoría de los países en desarrollo tienen, desde Paris, compromisos cuantificados de reducción de emisiones. Esto significa que los esfuerzos de mitigación de estos países van a estar focalizados en cumplirlos.

En estos casos un país vendería permisos, si su meta es poco ambiciosa o si la cumple por encima del previsto. Entonces esa oferta de toneladas de carbono seria baja, quedarían los créditos que pudieren originarse en naciones que no tengan metas en Paris pero puedan certificar reducciones en emisiones comprobables, dichas certificación requerirá esperas y costos administrativos. Las negociaciones sobre Mercado de Carbono están en proceso, si no se incorporan los mercados internos al internacional, los "Bonos de Paris" no serán muchos. A modo de conclusión y a las personas que les pueden interesar el tema que he desarrollado en "Economía Ambiental" dentro de la Responsabilidad Social Empresaria en su temática sustentable o sostenible, les sugiero conocer en COP21-CMP 11/ Paris 2015- Climate Change Conference. El Acuerdo de Paris, a casi dos años de haber sido firmado, sigue siendo un tema de debate.