La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Qué guía nuestra vida?

Por Stella Maris Viñales









¿Se detuvo ud. a pensar, qué guía su vida, para seguir adelante? Todos somos guiados a movernos en alguna dirección en nuestras vidas. Algunos son guiados por un problema, trauma, insatisfacción ó alguna exigencia. También pueden ser guiados por un mal recuerdo, una pesada herencia, un temor ó una costumbre. Realmente hay cientos de motivos, reales, espirituales, conscientes ó no. Si somos guiados por la culpa, podemos pasar por la vida huyendo de los errores y ocultando la vergüenza, somos en definitiva controlados por nuestros recuerdos que nos persiguen como fantasmas. O sea nuestro futuro es controlado por el pasado. Sin darnos cuenta nos castigamos y caminamos por esta tierra sin propósitos. Ciertamente es real, somos el resultado de nuestro pasado, pero hay una buena noticia, "No tenemos que ser prisioneros del mismo". Cuando a través de las escrituras descubrimos que fuimos creados por Dios con un propósito, nuestra vida cambia de perspectiva y de rumbo, porque solo El, tiene el poder de cambiar nuestros pasos hacia el camino correcto, y El puede hacer cosas increíbles, impensadas, con lo que aún nos queda por vivir. El es un experto en dar un borrón y cuenta nueva. "Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo" (Salmos 32:1). Sin Dios la vida no tiene propósito y sin propósito la vida no tiene sentido. Quiera el Señor que lleguemos a comprender, entender y aceptar que no fuimos puestos en la tierra para ser recordados por nuestras obras, sino para prepararnos para la eternidad junto a El, porque al final del camino, lo más importante, no es haber construido un legado para que se nos recuerde, tampoco es importante lo que dirán los demás, cuando no estemos, ya que no nos damos cuenta que todos los logros serán superados tarde ó temprano, las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan, sólo importará lo que Dios opine. El verá, si hemos sido fieles, obedientes, si hemos aceptado en nuestro corazón a Jesús y si aprendimos a amarlo, vivir según sus mandamientos y sobre todo si hemos confiado en El, para que sea quien guíe nuestra vida. Amén. Son importantes las decisiones que tomemos y lo que hagamos en vida, lo demás será consecuencia de ello. "Hoy es el día de elegir, quien guíe nuestra vida". Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia", ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella Maris Viñales. Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Qué guía nuestra vida?

Por Stella Maris Viñales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: