La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Ayurveda y Salud:

Efecto ”cóctel” (2da. parte)

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli





Seguimos con el tema de la "Neuropatía Metabólica", muy emparentada con la "fibromialgia". Son nombres nuevos para desequilibrios de salud relacionados con el estilo de vida actual. Yo llamo "efecto cóctel" al conjunto de factores que se suman para desembocar en síntomas varios, principalmente dolores muy agudos y problemas de piel, etc. Los factores son: estrés, exceso de ingesta proteica animal, escasa ingesta de frutas y verduras crudas, falta de actividad física al aire libre y al sol, temas emocionales no resueltos y no expresados, apuro, contaminación electromagnética, mal dormir, malas digestiones, ciertas insuficiencias hepáticas y renales, tóxicos ambientales, cocción en ollas de teflón y aluminio, ambiente oxidante por la contaminación fabril y vehicular... En el Ayurveda el tratamiento e totalmente natural, es enmendar el estilo de vida y permitir y apoyar la crisis curativa. El dolor y los síntomas de piel significan el esfuerzo del cuerpo por curarse. Son curación si no se reprimen con ingesta sistemática de analgésicos. En el Ayurveda enseñamos al paciente las herramientas para sanrse a sí mismo, es un trabajo diario. El dolor se trata con infusiones y decocciones de hierbas (ingesta y uso topico de manzanilla, cola de caballo, jenjibre, poleo, cúrcuma, semillas de hinojo, diente de león, etc.). Enseñamos la respiración de "fuelle" para hiperventilar, osea, oxigenar la sangre para activar la "farmacia interior", la producción de endorfinas. También usamos Pranayamas. El trabajo bioenergético apunta a sanar emociones guardadas que bloquean el flujo de energía y dan dolores, contracturas, "corazas"... Bioqca Mónica A. Rímoli Post grado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

Efecto ”cóctel” (2da. parte)

Por Bioqca. Mónica A. Rímoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: