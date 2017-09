La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 DT de Puerto Nuevo:

LAMADRID, ÚNICO GANADOR La primera fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D comenzó ayer con cuatro encuentros: tres fueron empates, por lo que el único equipo que sumó de a tres fue Lamadrid, que venció 1-0 como local a Liniers. Después, además del 2-2 entre Puerto Nuevo y Central Ballester, también igualaron Lugano 0-0 Centro Español; y Deportivo Paraguayo 1-1 Yupanqui. Hoy domingo continuará esta primera fecha con otros tres cotejos: Victoriano Arenas vs Real Pilar; Argentino de Merlo vs Atlas; y Juventud Unida vs Argentino de Rosario. En tanto, el lunes se cerrará la primera jornada con el choque Muñiz vs Claypole. El DT de Puerto Nuevo destacó la actitud y señaló que con mayor rodaje comenzará a aparecer una mejor versión. Consumado el empate 2-2 ante Central Ballester, el entrenador de Puerto Nuevo, Carlos Hernández, hizo su balance de esta primera presentación del Auriazul: "Estamos en formación. Somos un equipo que no tuvo mucho rodaje futbolístico en la pretemporada y hoy era importante no perder. Por eso me voy conforme, con una sensación positiva, porque enfrentamos a un equipo aguerrido y muy fuerte físicamente. Hicimos un buen partido, sobre todo en el primer tiempo, cuando explotamos la derecha. Después, a base de centros y pelotas cruzadas, ellos nos complicaron y llegaron al empate", señaló el "Bocha", quien no pudo seguir el encuentro desde el banco de suplentes. "Estamos por un buen camino. Creo que a medida que pasen estas primeras fechas, con más rodaje, vamos a encontrar más ritmo y mejor juego. Hoy el equipo mostró mucho carácter y eso también es importante para nosotros. Tuvimos actitud para afrontar el compromiso", agregó. Finalmente, lamentó que el campo de juego del Carlos Vallejos no esté en las mejores condiciones para favorecer el "buen pie" de sus jugadores: "La cancha no nos favorece, porque tenemos mucho toque y mucho juego. Pero esto es Puerto y tenemos que adecuarnos a jugar acá", cerró.

TODOS LOS ABRAZOS PARA MICHEL BUSTAMANTE, TRAS EL PRIMER GOL AURIAZUL DE LA TARDE.



