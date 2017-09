La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/sep/2017 Rincón Tuerca









Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com SUPER TC 2000: La categoría está desarrollando en Santa Fe otra fecha del campeonato en el callejero en una carrera especial. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs. a través del programa "Carburando". TERCERO: Ese fue el puesto que obtuvo Ignacio Tártara en la clase GTA del Regional en el Autódromo de La Plata donde sumó puntos para el campeonato con la preparación total del auto por parte de su equipo. RETORNO: Una vez más en su retorno a la actividad del karting Gastón Gasperini vuelve a ser protagonista tras ser el puntero del certámen en la clase donde viene corriendo en la categoría Kart Plus y el piloto local intenta sumar otro campeonato a su carrera deportiva. SALDO: Las cuestiones presupuestarias siguen dejando un saldo negativo para los pilotos de nuestra ciudad que siguen ausentándose a las carreras de la categoria Alma. Por distintas circunstancias, diferentes razones pero siempre centrada en las cuestiones económicas. FIAT LANUS: La categoría visita el autódromo capitalino por otra carrera del campeonato. Desde las 14 hs largan la final. DESAFIO ABARTH: La monomarca encara en la provincia de Santa Fe otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". VICTORIA: Otra nueva victoria para Julián Garrido en la última presentación de la categoría Mx del Norte de motocross enduro en su especialidad donde el pibe local sigue sumando puntos para el campeonato con la preparación de la moto por parte de su padre y el asesoramiento de Debesa. TERMINAR: Tras la competencia de La Plata el zarateño Nicolás Laccette terminó en el puesto décimo con el Falcon que atiende Vicky Bordon para la Clase GTB del TC regional donde ahora viene corriendo el joven en cuestión. CENA: Anoche se desarrolló la cena organizada por el Club del Primer Automóvil donde se festejaron los primeros ochenta años del TC. Se vivió una noche llena de recuerdos, emociones y el reencuentro de mucha gente que escribió una página en la categoría mas popular de nuestro país. SUMAR: Los actuales dirigentes que rigen los destinos del Turismo Nacional ya están encaminados para que este año se esté sumando la clase Uno a la propuesta de los fines de semana y están trabajando fuerte para este logro donde esperan presentarla en la última fecha del año. INVITACION: Parece que la invitación se hizo para que Darío Gatti y Jorge Milano se sumen con sus motos al próximo viaje de las dos ruedas de los muchachos de Santiago Escudero pero no estarían muy convencidos dado que son empredimientos de alto riesgo y desafíos a la naturaleza. Será para tanto? FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando otra carrera del presente campeonato con el Gran Premio de Italia. Televisa Fox Sport. GUARDADO: El Fiat 1500 sigue guardado en el taller listo para salir a la pista y ahora el piloto espera un nuevo compromiso para poder ser de la partida dado que aseguran fue habilitado para ocupar la butaca de este auto que el propio Silvestre Gallo quiere utilizar. TURISMO ZONAL PISTA: En el autódromo capitalino la categoría este fin de semana otra carrera de su campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONFESAR: En rueda de amigos el piloto Pablo Clerici confesó que este año va por el campeonato del karting dado que se lo propuso con todo su equipo. Parece que el muchacho se tiene mucha fe. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría visita en este fin de semana el autódromo de Concepción del Uruguay por otra carrera del Campeonato y su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". NUEVAS: Como todos los meses ya ingresaron las nuevas motos eléctricas a la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson con una gama de modelos de paseo y deportivo. Precios acordes para cada presupuesto y financiación a sola firma. TC MOURAS: En el autódromo de Concepción del Uruguay la categoría desarrolla otra fecha del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". LLEGAR: Luego del paso por el autódromo de La Plata Lucas Dobladez en la clase promocional de la categoría Alma terminó décimo segundo en la primera carrera y en la segunda final llegó en el puesto vigésimo segundo con la motorización de Rubén Alfonso. SABATICO: Por el momento el auto está guardado en el galpón y casi listo para correr y Fernando Rivas lo tiene terminado pero por razones personales no puede estar en la alta competencia más específicamente en la Clase Light del TC Bonaerense como hubiese deseado. Lo que se dice un año sabático para el representante de Zárate. TC PISTA MOURAS: El autódromo de Concepción del Uruguay está recibiendo la visita por parte de la categoría durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". TC BONAERENSE: Nueva visita al autódromo de La Plata con sus cinco clases durante este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo donde la categoría decidió hacerlo al estilo Tope Race. DOS: Como ya habíamos adelantado en el equipo de Juan Sbarra se acaban de incorporar dos pilotos más que estarán corriendo en el Turismo Pista a saber ellos son: Martorelli y Bruno Marino que en principio estarán hasta el cierre de la temporada. INAUGURAR: Diego Lacognata inauguró oficialmente su agencia de motos en nuestra ciudad en la esquina de 9 de Julio y Castelli donde el piloto de motocross además de ser el representante de Yamaha en toda la zona norte también trabaja las diferentes marcas del mercado actual. AVZ: En el autódromo platense la categoría está desarrollando otra carrera del campeonato donde utilizan el trazado mas corto sin chicana con una final a 16 vueltas desde las 17 horas. PENSAR: Todo hace pensar que Emiliano Falivene le dará curso a su propuesta del karting en las dos categorías que viene corriendo (Pako-Kart Plus) hasta fin de temporada dado que aunque llega justo con el presupuesto cree que no tendrá inconvenientes. Mirá vos!! PROCAR 4000: En el autódromo capitalino la categoría va por otra carrera del campeonato con sus dos clases durante este fin de semana. Como siempre contando con un interesante parque de autos. ASEGURAR: Dicen que en reunión improvisada desarrollada en el taller el motorista le aseguró a su fiel piloto de karting que si están los presupuestos el campeonato lo ganan con comodidad y quizas una carrera antes del cierre del certámen. Se tiene fe el muchacho!! FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo está en este fin de semana realizando su espectáculo en el autódromo de Concepción del Uruguay. La TV Pública televisa desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". FORMULA 5 METROPOLITANA: Están corriendo en el autódromo porteño durante este fin de semana con su limitado parque de autos desde las 13 horas su final. DECIDIR: Con el auto ya para terminar para volver al Turismo Pista se decidirá Mariano Raina para retomar la actividad antes de fin de año como se escuchó decir en el taller de la calle Rawson días atrás. Bienvenido!! ASM: La categoría encara este fin de semana otra carrera de su campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ARMAR: La salida del J.P. de la categoría Tope race dejó en principio a pie a Guillermo Ortelli y Valentín Aguirre pero en el caso del representante de Salto hay una posibilidad de armar algo con el escribano Cuervo. DINERO: Y nada avanzó, todo sigue igual, los empresarios de la construcción no se deciden a poner el dinero para comprar el campo en Zárate donde se realizaría el tan promocionado y anunciado autódromo de nivel nacional. Desde el ámbito municipal está todo hablado y encaminado solo falta ese pequeño detalle del dinero anunciado. CONFORME: Ante las últimas exigencias deportivas a diferente niveles todo sigue bien encaminado en el taller de Carlos Debesa que además de obtener buenos resultados se sigue muy conforme con el rendimiento del cuatriciclo para el próximo Dakar. PROBAR: A propósito de este tema Pablo Copetti viene de correr con el cuatriciclo y mas allá de cualquier resultado lo que se buscó es probar todos los elementos que funcionaron a la perfección marcando que junto con Berta se está por el camino deseado. VIGENTE: Parece ser que Oscar De Biase quiere que se realice otra carrera de las cupecitas para tener vigente a todos los muchachos que ya son varios los que pueden estar corriendo y por esto el representante de Zárate desea que el Zárate Auto Moto Club ya se ponga a trabajar en este tema. GT 2000: En el autódromo platense van por otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Van a utilizar el trazado mas corto sin chicana con una final a 16 vueltas. GIRAR: La niña ya comenzó a girar en karting hace algunos días atrás llevada por su tío que no le contaron al padre. El tema es que ya la vieron girar en Zárate y se iva a enterar. Osea un final abierto.

