La primera candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana cerró ayer el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas de la CGT en Exaltación de la Cruz. Participaron también distintas organizaciones políticas. Cristina Fernández participó ayer por la tarde del segundo Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de trabajadores y trabajadoras de la CGT en Exaltación de la Cruz, donde también se reunió con intendentes y candidatos a concejales y legisladores provinciales de la segunda y cuarta sección electoral. Más temprano había estado en una fiesta de niños en Escobar, junto al jefe comunal local Ariel Sujarchuk. En el Camping de FATICA (Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines), en Parada Robles, Cristina encabezó el acto de cierre el encuentro que reunió a más de mil delegadas pertenecientes a 70 sindicatos agrupados en diferentes centrales obreras como la CGT, la CTA y la Economía Popular. Allí, la ex Presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana reivindicó al trabajo como principal organizador de la sociedad, y lamentó que haya crecido la desocupación en el conurbano bonaerense a casi de 12 puntos. Asimismo, consideró que "hay una mayoría que no está de acuerdo con este rumbo económico", por lo que "el gran desafío que tiene toda la dirigencia, no solamente política sino también sindical, y los colectivos como el femenino es trabajar para la unidad". En este sentido aseguró que "es imprescindible convocar a la unidad de los trabajadores, a la unidad del género, a la unidad de la ciudadanía, para defender los derechos que están amenazados y, en muchos casos, decididamente vulnerados". Por último, se refirió a la represión desatada en los alrededores de la Plaza de Mayo tras la movilización por Santiago Maldonado, reclamando que "el gobierno tiene que garantizar que la gente se pueda expresar en libertad y en democracia", y añadiendo que "ayer vi cosas oscuras. Volví a ver oscuridad en Argentina. Gente de civil sin identificación en sus chalecos, que primero aparecía al lado de los manifestantes y después junto a la policía". Del encuentro también participaron dirigentes como Héctor ´Gringo´ Amichetti (Federación Gráfica), Sergio Palazzo (La Bancaria), Carlos Ortega (Secaspi), Estela Díaz (CTA), y los integrantes de la lista de candidatas/os a diputadas/os Vanesa Siley (Judiciales) y Walter Correa (Curtidores). Más tarde estuvo reunida con los intendentes Pablo Zurro (Pehuajó), Alberto Conochiari (Alem), Osvaldo Caffaro (Zárate), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento) y Mauro Poletti (Ramallo), con quienes abordó la crisis que atraviesan las economías locales y la preocupación de los jefes comunales por el incumplimiento de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en lo referido a obras en esos distritos. En la reunión con jefes comunales también estuvieron presentes los candidatos y candidatas a legisladores provinciales Mariano Pinedo, Marcos Di Palma, Malena Defunchio, Fernanda Díaz, Aldo San Pedro y Patricia Moyano, y además participaron postulantes a concejales de municipios pertenecientes a las secciones electorales segunda y cuarta.

