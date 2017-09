A pesar del mal tiempo con el que amaneció el domingo, miles de vecinos volvieron a convocarse para la tradicional prueba de nuestra ciudad. Gustavo Comba ganó por cuarta vez entre los Varones, mientras que la debutante Pilar Ríos lo hizo entre las Damas. Se recolectaron 7 mil alimentos no perecederos para entidades de bien público de Campana y Zárate. Miles de personas participaron este domingo de una la 14ª edición de los 10K Tenaris, el evento deportivo y solidario que ya es una tradición en nuestra ciudad. El mal clima que predominó en las primeras horas del día no detuvo a los atletas, que de a poco se congregaron en el Campito de Siderca para recibir su número, chip y remera para la competencia. Grandes y chicos, familias enteras, estudiantes de escuelas primarias y secundarias, equipos de running… Nadie quiso perderse esta fiesta deportiva organizada por Tenaris y el Club de Corredores, que contó también con el apoyo del Municipio de Campana, Policía Local, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y el Colegio Dante Alighieri. "Me gusta la metáfora que encierra esta carrera: hay que entrenar, levantarse temprano y hacer un gran esfuerzo físico, pero al final hay recompensa y es un día junto a la familia", aseguró Javier Martínez Álvarez, director general de Tenaris. "Batimos nuestra propio récord con 6.500 inscriptos, un gran acompañamiento que nos motiva cada año a redoblar la apuesta", añadió. Minutos antes de la largada, durante el precalentamiento, el sol asomó para iluminar todo el circuito callejero, pensado para conducir a los atletas por los puntos más reconocidos de Campana. Fue una carrera difícil. Al reto que implicaba la gran cantidad de subidas y bajadas en la topografía de la ciudad se sumó la humedad como complicación extra. Gustavo Comba ganó por cuarta vez la prueba de los 10K, con un tiempo de 32m43s. El deportista de Rafael Calzada afirmó que se trata de "una cita obligada" dentro de su agenda anual "por la organización y la calidez que brinda la gente". Por su parte, Pilar Ríos se quedó con la victoria entre las Damas con marca 38m54s. "Nunca había corrido esta prueba, no conocía nada del circuito y en la previa el tiempo no ayudaba mucho, pero largué, me mantuve y terminé redondeando un buen tiempo", señaló la oriunda de Concepción del Uruguay. El evento fue coronado por la premiación. Así, quienes terminaron en el podio de las diferentes categorías se llevaron su merecida medalla. Durante la premiación también se les entregó el voucher correspondiente a las cuatro entidades de bien público que fueron elegidas para recibir el donativo de 7 mil alimentos no perecederos reunidos en el proceso de inscripción. Los beneficiados fueron: Casa de Día "Padre Aníbal Di Francia" y Merendero "Panza Llena Corazón Contento" de Campana, y los comedores "Club Malvicino" y "Proyecto Ruge" de Zárate. TODOS LOS PODIOS Caballeros 10K: 1) Gustavo Comba; 2) Hernán García; 3) Alexis Pensa; 4) Juan Manuel Villarruel; 5) Rodrigo Salazar. Damas 10K: 1) Pilar Ríos; 2) Lorena Galán; 3) Alejandra Laserna; 4) Virginia González; 5) Gimena Amante Campana 10K Caballeros: 1) Daniel Salas; 2) Emanuel Preiser; 3) Sebastián Schneider. Campana 10K Damas: 1) Amante Gimena; 2) Mónica Kulita; 3) Noelia Guillermín. Tenaris 10K Caballeros: 1) Juan Fernández; 2) Lucas Velázquez; 3) Norberto Sosa. Tenaris 10K Damas: 1) Romina Quercetti; 2) Sonia Tamayo; 3) Vanina Camallo. Con discapacidad, 10K caballeros: 1) Gabriel Herrera; 2) Javier Rosia; 3) Francisco Fernández Con discapacidad, 10K damas: 1) Érica Gálvez Caballeros 3K General: 1) Brian Sanabria; 2) Pablo Suárez; 3) César Juárez. Damas 3K General: 1) Marcela Garavano; 2) Diana Papariello; 3) María del Luján Perea. Tenaris 3K Caballeros: 1) José Mensi; 2) Miguel Romero; 3) Juan Carlos Calveira. Tenaris 3K Damas: 1) Manuela Laspeñas; 2) Magalí Kauf; 3) Valeria Villanueva.

EL MOMENTO DE LA LARGADA. A PESAR DEL AMANECER LLUVIOSO, MILES DE VECINOS FUERON PARTE DEL EVENTO.





GUSTAVO COMBA FUE EL PRIMERO EN CRUZAR LA META DE LOS 10K. FUE SU CUARTO TRIUNFO EN CAMPANA.





PILAR RÌOS, DE CONCEPCIÒN DEL URUGUAY, LOGRÒ EL TRIUNFO ENTRE LAS DAMAS.





LOS CORREDORES VOLVIERON A POBLAR LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD.





LA EMOCIÓN DE LOS COMPETIDORES AL CRUZAR LA META DESPUÈS DEL ESFUERZO PARA COMPLETAR LOS 10K.





LA MAREA NARANJA A LO LARGO DE LA AVENIDA VARELA, PASANDO FRENTE A LA ESCUELA NORMAL.





AUNQUE EL CLIMA NO ACOMPAÑÓ, LAS FAMILIAS DISFRUTARON DEL CIRCUITO DE 3K.

En una jornada para toda la familia, el sol se asomó y disfrutamos de la 14ta edición de la #Tenaris10k de Campana. ¡Felicitaciones a todos! pic.twitter.com/jLCxQKaX4a — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 3 de septiembre de 2017 [VIDEO] Meta cumplida: Los 10K Tenaris "pisó fuerte" en la ciudad de Campana. Pese al mal tiempo q.. https://t.co/GN8E58DzDk #OcioyDiversión — LAD.FM (@LADdigitalFM) 3 de septiembre de 2017 Los alumnos se acercaron junto a sus familias para disfrutar los 10K organizados por @Tenaris_ar pic.twitter.com/xyLr2aEUvG — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 3 de septiembre de 2017 #Ahora #Video la 10 k Tenaris está llegando a su fin. Todo un éxito. El clima ayudó pic.twitter.com/fLaF0Z5wki — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de septiembre de 2017 #Video #Ahora las 10k Tenaris vibra en la ciudad de Campana pic.twitter.com/gGJsJ0nYd8 — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de septiembre de 2017 #Ahora primeros corredores de la 10 K Tenaris dando la vuelta en Salmini y Av Varela pic.twitter.com/mOtSr2Xxdd — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de septiembre de 2017 #Ahora Maratón 10K Tenaris se realiza con normalidad en la ciudad de Campana. 10hs la largada. Vecinos se preparan en el col.Dante Alighieri pic.twitter.com/0cHutof8B1 — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de septiembre de 2017

Atletismo:

