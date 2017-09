La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Desvalijan un auto en el estacionamiento del hipermercado







El botín incluyó el material escolar y una notebook de un nene hipoacúsico, además de documentación médica que su abuelo necesitaba para poder operarse. El mismo ladrón, habría también abordado a una madre y su hija a metros del lugar. Fue el domingo en horas del mediodía, principio de mes, con el hipermercado de Colectora Norte y Dr. Salk trabajando a plena capacidad. Sería otra crónica más relatando un robo, si no fuera porque el ladrón se llevó los materiales escolares especiales y una notebook que Agustín Topa, un nene de 11 años, hipoacúsico, utiliza para comunicarse en clase. "Nada de lo que se llevó es de valor, pero es fundamental para mi hijo. Lo único que quiero es que lo devuelvan. El stéreo del auto que se lo queden, no me importa", dice la madre, María Luján Gallo quien, en su desesperación, subió un video que se viralizó en Facebook, donde apela a la conciencia del ladrón. "Me rompen la cerradura del conductor, de mi lado, y entre las cosas que me roban, está la mochila negra con azul, con carrito, donde están todas las cosas de Agustín de la escuela: una carpeta Nº 3 forrada con Gaturros, los manuales, el libro de Inglés, una cartuchera con lápices especiales para trabajar motricidad gruesa, pañales. Una computadora marca Dell, vieja, que no tiene nada: se robaron el medio por el cual mi hijo puede comunicarse (…) necesito que este video se viralice. Hoy es mi hijo, mañana puede ser el tuyo (…) Por favor, devuélvanme las cosas de Agustín. Lo que se robaron no les va a servir para nada. Lo único que van a hacer es daño", decía María Luján en su video. Para colmo, el robo incluyó la cartera de su madre en la que, entre otras pertenencias, tenía la orden del traumatólogo para poder comprar los clavos quirúrgicos al abuelo del nene, quien sufrió un accidente y se tiene que operar. El auto de María Luján estaba estacionado sobre el lado de Dr. Salk. "No lo puede estacionar sobre el frente del mercado, porque estaba lleno e incluso los estacionamientos reservados para discapacitados estaban ocupados. Pasó entre las 12:30 y las 13. Había una sola seguridad privada para todo el estacionamiento y no vio nada", explica. Ayer por la noche, no había novedades de la mochila de Agustín. Pero entre los comentarios del posteo de María Luján (que sumaba más de 22 mil reproducciones), aparece otra damnificada, supuestamente víctima del mismo ladrón, quien la abordó con 15 minutos de diferencia. "Salí (del Carrefour) y a la cuadra me siguió en una moto y me manoteo la bolsa. Yo iba en bici con mi nena". Buzo gris, bermudas… si fuiste vos y estás leyendo esta nota podés mandar a alguien a la redacción de La Auténtica Defensa con las cosas de Agustín. Por los papeles del abuelo no te preocupes: se pudo hacer el trámite y hoy lo operan.

Colectora Norte y Dr. Salk. Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View



