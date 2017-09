La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Cantlon: ”Roses debería blanquear que es un candidato testimonial”







El referente vecinalista sostuvo que la intención del presidente del HCD no es "quedarse en el Legislativo" sino "dominar las decisiones del Ejecutivo por la influencia que posee en el actual intendente". El candidato a concejal de la UV Más Campana Axel Cantlon aseguró que Roses es "un candidato testimonial" ya que, sostuvo, no asumiría su mandato de ser electo en las próximas elecciones. "En mi condición de candidato a concejal hablo y me conecto con mucha gente. En ese sentido, me interesaría que él candidato del oficialismo Sergio Roses exprese si será un candidato testimonial o si cumplirá con su mandato de concejal", comentó Cantlon. "Todo el mundo sabe que no me interesa hablar de los demás candidatos, pero cuando se trata de hablar con la verdad, creo que es importante que nos sinceremos ante la comunidad", añadió. El referente vecinalista dijo que "está claro" en Campana "las verdaderas intenciones de Sergio Roses", las cuales no serían "quedarse en el Legislativo de la Municipalidad" sino "dominar las decisiones del Ejecutivo por la influencia que posee en el actual intendente". "En esa línea, sería bueno que el candidato Sergio Roses diga a la comunidad de Campana antes de las elecciones generales de octubre, cuál es su verdadera intención", afirmó. "Es decir: Sergio Roses debería blanquear ante la comunidad de Campana si va a cumplir el mandato de concejal los 4 años o si, por el contrario, su intención es utilizar esta elección como un trampolín para otros destinos en el Ejecutivo Municipal que son ocultos hasta la fecha", explicó. Para Cantlon, "está comunicación del candidato oficialista es clave para que los campanenses no sean engañados por intenciones ocultas, que en realidad son afirmaciones en los mítines políticos oficialistas".



Cantlon: ”Roses debería blanquear que es un candidato testimonial”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: