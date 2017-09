La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Defensa Personal:

Cano Rodríguez entrenando en el Colegio Militar de la Nación

El director de Zona Norte, Martín Cano Rodríguez, define a Krav Maga como "el sistema de Defensa Personal que resuelve problemas reales" Krav Maga no es un arte marcial ni un deporte: es un sistema de defensa de origen israelí, desarrollado a fines de la década del 40 en medio de los conflictos de Medio Oriente, la Segunda Guerra Mundial y el terrorismo Nazi. Luego de conseguir su independencia, Israel idea este sistema que consiste en el combate mano a mano y entrenamiento físico para entrenar a su ejército, de la mano de su creador Imi Lichtenfeld. En la actualidad, su discípulo Eyal Yanilov ha perfeccionado el sistema, difundiéndolo además en todo el mundo. Las técnicas de Krav Maga son aplicadas hoy en día por las más prestigiosas fuerzas de elite militar, policial y de protección VIP, pero además sus técnicas de defensa personal para civiles son utilizadas por un gran número de personas que buscan seguridad en estos tiempos tan difíciles donde abundan los focos de violencia. En Argentina hay varias escuelas abiertas: Alberto Diomedi es el referente a nivel nacional de Krav Maga Global-KMG, mientras que el director de la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires es Cano Rodríguez, vecino de nuestra ciudad, profesor de artes Marciales y otras disciplinas, y también director del Centro Cultura Oriente, donde se imparten clases de Krav Maga a civiles. El entrenamiento -comentó Cano Rodríguez- "se enfoca en defender ataques y amenazas en situaciones reales: ataques cuando uno menos los espera, cuando estamos más vulnerables, acompañados de nuestros seres queridos, en áreas congestionadas, en un suelo irregular, bajo poca iluminación, en espacios confinados como puede ser un pasillo, la entrada a la casa, el propio auto. Sumado a ello, los estudiantes entrenan para superar o compensar los efectos de shock, tales como el deterioro de habilidades motoras, visión, audición, entre otras", explicó. En Krav Maga el alumno basa su entrenamiento en 4 pilares fundamentales: preparación física, táctica, técnica y mentalidad. La preparación física es fundamental para generar un cuerpo acondicionado a la práctica, además de poseer innumerables beneficios en materia de salud. La táctica tiene que ver con desarrollar protocolos de actuación para cada circunstancia: habiendo ensayado, evaluado y simulado en infinidad de ocasiones todo tipo de amenazas y agresiones, el alumno aprenderá a tomar la decisión correcta, en el momento indicado, y de esta manera compensar las posibles deficiencias físicas producto de la propia desventaja de la situación. La técnica es el método Krav Maga Global combate cuerpo a cuerpo; adaptable y fácil de aprender, tratando de economizar movimientos, aprendiendo a usar elementos cotidianos, del entorno, como arma de defensa. Y por último la mentalidad, fundamental para poder sobrevivir. En su conjunto, a través de este método de entrenamiento, el alumno aprende a reaccionar rápidamente, a luchar por su vida y la de sus seres queridos. Cano Rodríguez, entre todas las técnicas y disciplinas que maneja, se ha especializado en las áreas policial y custodios, sectores donde existen pocas personas con real conocimiento técnico y táctico en Argentina. Gracias a su formación ha entrenado e instruido a personal de diferentes fuerzas, tales como personal de la DDI (2008), custodia presidencial, alumnos de las escuelas de Policía de Campana y Escobar y trabajadores de seguridad privada. También cumple suplencias de otros instructores de la organización en el Colegio Militar de la Nación -ya que Krav Maga Global es una materia obligatoria para alumnos de tercer año-, brindando además capacitación en otros países de Latinoamérica como Paraguay, Uruguay, Bolivia y República Dominicana, entre otros. Días pasados, el profesor Cano Rodríguez tuvo un nuevo logro en su carrera, ya que certificó como "Experto Level 1", de la mano de Ilya Dunsky -Experto Level 5-, quien fuera instructor jefe de la sección de Krav Maga de la unidad "Lotar" (escuela antiterrorista de las FDI), encargada de entrenar a las Fuerzas Especiales en Israel. Cano Rodríguez afirmó que "actualmente no existen muchos expertos en Latinoamérica" y que está orgulloso de pertenecer a este nivel. Se lamenta además que "muchos se adjudican de manera ilegítima el nombre de Krav Maga o de su actual referente mundial Eyal Yanilov, como que son discípulos, y tal vez sólo hicieron un seminario de 2 horas. Con la foto quieren mentirle a la gente, pero la organización es muy seria al respecto y en esas situaciones actúa legalmente desde Israel para desenmascarar a los impostores". En tal sentido, un dato a tener en cuenta es que todos los instructores certificados figuran en las páginas web internacionales de la organización. En nuestra ciudad estas técnicas de defensa personal pueden aprenderse en el Centro Cultura Oriente, ubicado en 25 de mayo 708 esquina Moreno. El teléfono móvil y WhatsApp para consultas es 3489536382. Su fanpage en Facebook es "Centro Cultura Oriente" (http://fb.com/centroculturaoriente). Las actividades en el Centro Cultura Oriente son variadas. Allí se congrega una numerosa clientela de alumnos de todas las edades que disfrutan de clases y entrenamientos en Kung Fu, Aikido, Kyusho, Sable, Tai chi Chuan, Yoga, Kickboxing, Boxeo, Boxtrainning, Funcional y Pilates tradicional o de entrenamiento, entre otras disciplinas que integran el ejercicio físico, mental y espiritual oriental.

Profesores Ilya Dunsky, Martín Cano Rodríguez y Eyal Yanilov.





