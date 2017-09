La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Regionales:

Fin de semana con varias actividades suspendidas

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz





Las fuertes tormentas de lluvia y viento que sacudieron a nuestra región durante el pasado fin de semana fueron letales para distintas actividades al aire libre que estaban previstas en distintos lugares, y para las cuales el buen tiempo era una condición fundamental para su realización. Así, el festejo del Día del Niño que se iba a realizar en el Paseo Arco Iris de Capilla del Señor fue suspendido por segunda vez, a causa del mal tiempo. Esta vez la suspensión no implica traslado de fecha, sino directamente el levantamiento de la actividad. También debió suspenderse el ritual que estaba previsto para el pasado domingo en conmemoración a la Pachamama que iba a tener lugar a la vera del Arroyo de la Cruz, en Capilla del Señor. Al respecto, aun no se anunció si la Fiesta de la Pachamama se realizará en otra fecha. El último evento importante que debió suspenderse fue la 4º Edición de la carrera ¼ de Maratón Capilla Racing Club, evento que fue trasladado para el próximo 12 de noviembre. La lejanía de la fecha alternativa se debe a la nutrida agenda de carreras que se realizan en la región, y que no deja muchas alternativas para la realización de la carrera.

