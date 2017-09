La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Automovilismo:

Súper TC 2000; Matías Milla volvió a ponerle picante al Callejero de Santa Fe y finalizó 6º







Luego de quedarse sin nada en la carrera nocturna del sábado, el piloto de nuestra ciudad volvió a dar pelea en las primeras posiciones y terminó siendo el mejor Toyota del domingo. El ganador fue otra vez Facundo Ardusso, nuevo líder del campeonato. El sábado, luego de marchar en la 3ª posición durante casi toda la carrera nocturna, el campanense Matías Milla se quedó sin nada en el Callejero de Santa Fe por un golpe que le propinó Bernardo Llaver y un roce posterior con Mariano Werner en el último relanzamiento de la prueba, ya sobre las vueltas extras. Pero esta situación no amilanó al "Negro" para el domingo y, así, con el mismo patrón de conducción, arriesgando y "yendo a la chapa" cuando fuese necesario, logró finalizar en la 6ª posición de la carrera diurna. Fue durante la octava fecha del campeonato del Súper TC 2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Y en un circuito espectacular, pero que brinda pocas opciones de sobrepaso, por lo que muchas veces las carreras no suelen tener esos instantes de máxima emoción. No fue el caso esta vez. Menos con un Matías Milla protagonista: es que el piloto de nuestra ciudad es una de las excepciones a esa regla en el Callejero de Santa Fe, aunque por ello coseche, además de muchos elogios, también algunas críticas por su estilo. "Gracias por todos los buenos y malos mensajes de mi actuación. Sólo tengo una esencia a la hora de manejar", escribió el piloto de nuestra ciudad en su cuenta de Twitter. El domingo, Milla volvió a tener una buena clasificación y eso le permitió largar desde el octavo lugar de la grilla. Y con su estilo agresivo, en la primera parte de la carrera dio cuenta de Ignacio Julián y "Josito" Di Palma para avanzar hasta el sexto lugar. Luego, roce incluido, también dejó atrás a Fabián Yannantuoni, pero por esa acción recibió una sanción: un pase y siga por boxes que lo retrasó hasta el puesto 13. Así, "Soplete" debió remar nuevamente en el pelotón. Y lo hizo sin apartarse de su esencia y aprovechando también algunos abandonos, como el de su compañero de equipo Matías Rossi. De esa manera, llegó nuevamente hasta el 6º lugar en el que completó la prueba, a pesar de las múltiples "heridas" que mostraba la parte frontal de su Toyota Corolla #28. En el primer lugar, la disputa estuvo inicialmente entre Matías Rossi y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), pero por distintas fallas debieron abandonar ambos, posibilitando que Facundo Ardusso (Renault Fluence) no sólo repita la victoria de la carrera nocturna, sino que también se quede con el liderazgo del campeonato de pilotos. Más atrás finalizaron: 2) Leonel Pernía, 3) Bernardo Llaver, 4) Mariano Werner, 5) Facundo Chapur, 6) Matías Milla, 7) Ignacio Julián, 8) Esteban Guerrieri, 9) Antonino García y 10) Luciano Farroni. Así, las posiciones del campeonato tiene como líder a Facundo Ardusso con 145 unidades, escoltado por Mariano Werner con 126. Luego aparecen: 3) Agustín Canapino, 113 puntos; 4) Matías Rossi, 109 puntos; y 5) Leonel Pernía, 108 puntos. Por su parte, Matías Milla está 16º con 35 unidades. La próxima fecha del Súper TC 2000 será una de las pruebas más interesantes del año, el 1 de octubre, cuando se dispute otro clásico de la especialidad: "Los 200 km de Buenos Aires", carrera que Milla disputará en binomio con el misionero Rafael Morgenstern, quien fuera su compañero de equipo en Toyota durante las temporadas 2015 y 2016.

MILLA LLEVÓ SU TOYOTA AL LÍMITE Y SE REPUSO EN PISTA DE UNA PENALIZACIÓN.

Esto es así hay que seguir para delante, finde semana triste! Pero somos un equipo, vamos por la recuperación... pic.twitter.com/3clvYT2EDf — matias nicolas milla (@matumilla) 3 de septiembre de 2017 Gracias x todos los buenos y malos mensajes de mi actuación. Solo tengo una esencia a la hora de manejar y larga siempre atrás. Avanzar go28 pic.twitter.com/uHQoKARQV4 — matias nicolas milla (@matumilla) 4 de septiembre de 2017

