Nacional B:

Villa Dálmine se mide hoy con Almagro en un nuevo amistoso







El Violeta, que ayer volvió a los entrenamientos tras la semana en Balcarce, disputará esta mañana un otro ensayo de pretemporada. Luego de una semana de entrenamientos y concentración en la ciudad de Balcarce, el plantel de Villa Dálmine retornó ayer a los entrenamientos con una práctica que desarrolló en el predio Mis Marías de Loma Verde. Y hoy estará regresando al verde césped del estadio de Mitre y Puccini, donde recibirá por la mañana la visita de Almagro para disputar un nuevo amistoso de esta pretemporada. Hasta el momento, los dirigidos por Felipe De la Riva jugaron frente a Luján en el inicio de este proceso y luego ante el Club Atlético Amigos Unidos de Balcarce y contra Alvarado de Mar del Plata durante la semana pasada. De esta manera, el Tricolor de José Ingenieros representará el cuarto amistoso de pretemporada para el Violeta, que tiene en duda para este ensayo a sus dos laterales titulares: Franco Flores (marcador de punta derecho) y Leandro Sapetti (izquierdo) arrastran molestias físicas desde Balcarce y posiblemente no estén hoy a disposición de De la Riva (tampoco lo estuvieron frente a Alvarado). El que sí dirá presente es el delantero Santiago Giordana, quien se incorporó al plantel la semana pasada en Balcarce y jugó un puñado de minutos en el amistoso frente al elenco de Mar del Plata realizado el pasado viernes. "FUE UNA SEMANA MUY BUENA" El mediocampista Renso Pérez calificó de "muy buena" la semana de entrenamientos que Villa Dálmine desarrolló en Balcarce: "Fue una semana muy buena. Trabajamos en triple turno todos los días y lo aprovechamos en diferentes aspectos. Eso nos sirvió mucho. También sirvió para formar el grupo, para unirlo. Llegaron muchos jugadores y la renovación del plantel fue grande, pero estamos por el buen camino, con buenas expectativas", contó el oriundo de Bolívar, quien está en su tercer ciclo en el Violeta. Respecto a la renovación del plantel, Renso señaló que "no es fácil" cuando se arranca prácticamente desde cero en ese sentido. "Pero llegó gente de mucha experiencia y muy buena, de gran calidad humana. Eso hace que las cosas sean más fáciles", explicó. En cuanto al trabajo que queda por delante de cara al debut frente a Boca Unidos, programado para el sábado 16, el volante consideró: "En estas dos semanas trataremos de soltarnos, de buscar juego, asociaciones y de terminar de conocernos dentro de la cancha, porque es importante saber cómo pica el delantero, si el volante te va a cubrir las espaldas... Así que buscaremos eso: juego, solidez como equipo y ratificar el compromiso que estuvo desde el primer día". Finalmente, quien fue partícipe de los últimos dos ascensos de Villa Dálmine, contó sus expectativas para la temporada que se viene: "Cuando arranca el campeonato uno tiene muchas ilusiones, pero nuestra mente está puesta en ir partido a partido. Es un torneo corto, pero muy, muy duro, con equipos muy fuertes por estructura y poderío económico, desde los que bajaron de Primera División hasta otros que subieron desde la B Metro o el Federal A. Nosotros vamos a ir partido a partido y cuando promedie el campeonato veremos para qué estamos", cerró.

LA FOTO GRUPAL CON LA QUE EL PLANTEL SE DESPIDIÓ DE BALCARCE. "FUE UNA SEMANA MUY BUENA", REMARCÓ EL VOLANTE RENSO PÉREZ.

#Pretemporada | Amistoso vs Almagro | Comenzó el segundo partido. pic.twitter.com/UcDiefYoVX — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de septiembre de 2017 #Pretemporada | Comenzó el ST del amistoso vs Almagro. Por ahora sigue 0-0. pic.twitter.com/c7rJj3gYLY — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de septiembre de 2017 #Pretemporada | Comenzó el amistoso vs Almagro. Se jugarán dos tiempos de 30 minutos. pic.twitter.com/RQLblYL28k — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de septiembre de 2017 #Pretemporada | En minutos comienza el amistoso vs Almagro. pic.twitter.com/rNOzMlQmCt — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 5 de septiembre de 2017

