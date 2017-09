La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Eliminatorias:

El partido comenzará a las 20.30. Ingresan Mascherano, Acosta y Banega en el 11 titular. Hoy se disputará la antepenúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Y Argentina tendrá un duelo fundamental en su aspiración por llegar al Mundial de Rusia 2018, porque recibirá a Venezuela con la necesidad de ganar para tratar de volver a posicionar en puestos de clasificación directa. El seleccionado que dirige Jorge Sampaoli se presentará desde las 20.30 horas en el estadio Monumental y formará con Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio, Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Guido Pizarro, Ever Banega, Ángel Di María; Lionel Messi, Paulo Dybala y Mauro Icardi. La jornada de Eliminatorias Sudamericanas comienza a las 17 horas con Bolivia vs Chile. Luego continúa con Colombia vs Brasil (17.30), Ecuador vs Perú (18.00), Argentina vs Venezuela (20.30) y Paraguay vs Uruguay (21.00). Las posiciones tienen a Brasil como líder y ya clasificado con 36 puntos. Luego hay siete selecciones "apretadas" en cinco puntos: 2) Colombia, 25 puntos; 3) Uruguay, 24 puntos; 4) Chile, 23 puntos; 5) Argentina, 23 puntos; 6) Perú, 21 puntos; 7) Paraguay, 21 puntos; 8) Ecuador, 20 puntos. La tabla la cierran los dos equipos que ya están eliminados: 9) Bolivia, 10 puntos y 10) Venezuela, 7 puntos.

