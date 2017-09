La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/sep/2017 Tenis:

Afiebrado, levantó dos sets y derrotó a Dominic Thiem. Ahora chocará con Roger Federer. Hoy juega Schwartzman por el pase a semis. Juan Martín Del Potro vivió otra jornada inolvidable en el US Open, donde fue campeón en el año 2009. Ayer, tras iniciar el partido visiblemente afectado por un cuadro gripal y luego de quedar rápidamente dos sets abajo ante el austríaco Dominic Thiem, se repuso para remontar el juego y quedarse con un triunfo épico después de 3 horas y 35 minutos de acción. El tandilense perdió 6-1 y 6-2 los dos primeros sets. Pero ya en el final del segundo parcial empezó a mostrar signos de recuperación física. En el tercero también recobró sensaciones tenísticas y se lo llevó por 6-1. En el cuarto mantuvo el dominio en el arranque, aunque Thiem logró frenarlo y tomar ventaja de 5-2. Entonces, parecía todo definido. Pero no: el corazón de Del Potro, empujado por el aliento del público, salió a escena para igualar el marcador. El dramatismo aumentó cuando el argentino sacó 5-6 y tuvo dos match points en contra. Sin embargo, otra vez salió airoso y luego fue implacable en el tie-break (7-1) para forzar el quinto set, parcial en el que selló la remontada y su victoria: 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 y 6-4. Ahora, el tandilense enfrentará en Cuartos de Final al suizo Roger Federer, que ayer despachó en tres sets al alemán Phillip Kohlschreiber y se mantiene en carrera para recuperar el Nº 1 del mundo. La otra llave de ese sector del cuadro la disputarán Rafael Nadal (actual Nº 1) y el joven ruso Andrey Rublev (19 años). En tanto, la parte baja del draw masculino definirá hoy a sus semifinalistas. Y también tiene a un argentino en busca de ese hito: es que Diego Schwartzman enfrentará desde las 13 horas al español Pablo Carreño Busta por un lugar entre los cuatro mejores de este Grand Slam. El ganador se medirá en semis con el vencedor del duelo entre el estadounidense Sam Querrey y el sudafricano Kevin Anderson.

