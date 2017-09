La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/sep/2017 Hoy, un audio telefónico es equiparable a una huella dactilar











Christian Fabio, en OSDE: “La formación constituye un pilar fundamental de las estrategias para lograr un Poder Judicial independiente”.

Lo explicó ayer en el auditorio OSDE la especialista María Juliana Castro, durante una capacitación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate-Campana. La búsqueda de productividad de las empresas telefónicas conspira contra la eficacia de la tecnología de identificación de voz. Con el apoyo de laboratorios de los Estados Unidos, la primera vez que se utilizó una grabación telefónica como prueba en la Argentina fue en 1997, y sirvió para desbaratar al "Clan Puccio", la tristemente célebre banda dedicada a los secuestros extorsivos. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado de manera geométrica y los espectrogramas de voz hoy prácticamente tienen la categoría de "huella dactilar" a la hora de señalar a un delincuente. "Se trata de una herramienta de investigación enorme. En 2004, en la Argentina tuvimos una ola de secuestros reales no resueltos. 5 años después, en 2009, hubo otra ola de secuestros virtuales. Cuando cruzamos los espectrogramas del 2009 con los del 2004, encontramos que muchos delincuentes detenidos en 2009, habían participado también de los secuestros de 2004", explicó ayer por la tarde la especialista María Juliana Castro al auditorio compuesto principalmente por integrantes locales del Ministerio Público Fiscal, agentes de policial de la Policía Federal con asiento en Campana, e integrantes de la policía de Investigación y la de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que trabajan en el distrito. Entre otros detalles, Castro explicó que hoy se necesitan sólo 16 segundos de audio para poder identificar una voz, y que hasta un audio de YouTube puede servir para comparar espectrogramas. De hecho, el audio de una entrevista periodística a un supuesto ex narcotraficante peruano tomado desde esa plataforma, dio positivo al ser comparado con un diálogo telefónico: el narco manejaba la droga de una villa de la Argentina, por teléfono, desde Perú. La tecnología disponible en la actualidad permite, incluso, descartar a imitadores. Aun así, hay limitaciones técnicas provocadas que pueden hacer fracasar la muestra y son objeto de disputa con las compañías telefónicas: las empresas tienden a recortan la calidad del audio para que pese menos bytes y así transportar más conversaciones. "Cuando esto sucede, el primero y el segundo formante del espectrograma de la voz están y se entiende perfectamente lo que se dice, lo cual en términos comerciales es inobjetable. Pero ese recorte de calidad hace desaparecer el tercero y el cuarto formante, y no se puede determinar científicamente quién es el que lo dice. Así, nos están cortando las piernas", reflexionó Castro parafraseando a Diego Maradona. "Este tipo de encuentros son fundamentales para conocer en más en detalle las herramientas con que podemos contar para una investigación, y además para estrechar vínculos con la Superintendencia de Policía Científica. Pero también, y principalmente, realizamos este tipo de jornadas porque apostamos a la capacitación permanente, y la generamos. Creemos que la formación constituye un pilar fundamental de las estrategias para lograr un Poder Judicial independiente y capaz de responder en forma eficaz y adecuada a las demandas de la ciudadanía", reflexionó para La Auténtica Defensa el Dr. Christian Fabio, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Dpto. Judicial Zárate Campana. Además de las posibilidades y alcances del Laboratorio de Voz de la Policía Federal, durante la jornada sobre "Prueba científica en Ia investigación" que tuvo lugar ayer por la tarde en el auditorio OSDE de Av. Varela, Diego Maffia y Marcelo Delorenzi, también brindaron detalles sobre las herramientas disponibles en el Laboratorio de Identificación Facial de la Federal; y sobre la estructura de la Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la fuerza.

